MM Stoica, reverențe în fața lui Mircea Lucescu: „E un fenomen!”. Totuși, nu crede că Dinamo Kiev ajunge în Champions League: „Ar fi o minune s-o elimine pe Benfica!”

Managerul general al vicecampioanei României este de părere că „Il Luce” trebuie apreciat și mai mult, mai ales că a reușit să o elimine pe Fenerbahce și pe Sturm Graz în preliminariile UCL, ținând cont și de situația din Ucraina.

MM Stoica, reverențe în fața lui Mircea Lucescu

MM Stoica l-a lăudat pe și crede că „Il Luce” este un fenomen pentru fotbal: „Mircea Lucescu e deja un fenomen, la 77 de ani să ai o asemenea energie, e ceva ieșit din comun.

Față de anul trecut are o problemă imensă. El nu are casă, acasă pentru Dinamo Kiev înseamnă bombe. Kievul nu mai are forța financiară de altătdată, să-l ia pe Mbokani, golgheterul Belgiei. Ei au numai jucători ucraineni, tineri”.

„Mircea Lucescu și-a pus în cap toți suporterii de la Dinamo Kiev când a venit și și-a pus în cap și suporterii lui Șahtior. Deci toată Ucraina și-a pus-o în cap. Dar el e Mircea Lucescu.

Nu dă semne că ar îmbătrâni. După o discuție cu el, pleci cu o energie incredibilă!”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Ar fi o minune ca Dinamo Kiev să o scoată pe Benfica!”

și a vorbit despre duelul dintre Dinamo Kiev și Benfica Lisabona din play-off-ul Champions League, fiind de părere că lusitanii nu au cum să lipsească din grupele UCL, chiar dacă și ucrainenii au o istorie bogată:

„Ar fi o minune ca Dinamo Kiev să o scoată pe Benfica. Nu are cum să lipsească Benfica din grupele Champions League, e un club de alt nivel.

Dinamo Kiev are o istorie fantastică, dar uitați în ce situație e acum. Nu joacă în țara lor, sunt problemele din țară. Ați văzut și barajele Ucrainei, în care jucătorii s-au autodepășit”.

„Sidorciuc era mereu la bază la noi și verifica starea refugiaților ucraineni, nu îl interesa fotbalul, normal”, a mai spus MM Stoica.