MM Stoica s-a convins! El este fotbalistul sezonului în SuperLiga: „Prea bun!”

MM Stoica a urmărit meciurile din acest sezon din SuperLiga și a numit cel mai bun fotbalist. Ce argumente a avut managerul FCSB?
Mihai Dragomir
13.05.2026 | 16:30
Mihai Stoica a spus cine sunt cei mai buni fotbaliști din SuperLiga în acest sezon.
SuperLiga a oferit în acest sezon multe momente deosebite și prestații memorabile din partea anumitor jucători. Mihai Stoica a urmărit majoritatea partidelor și a spus acum cine sunt fotbaliștii care l-au impresionat și pe care îi consideră cei mai buni din această stagiune competițională. Vezi numele rostite de oficialul FCSB-ului, între care nu se află niciun reprezentant al echipei sale.

Jovo Lukic, cel mai bun jucător al sezonului din SuperLiga în opinia lui Mihai Stoica

Mihai Stoica este unul dintre cei mai mari și la curent om din fotbalul românesc. Președintele FCSB-ului a analizat prestația fotbaliștilor din acest sezon din SuperLiga și nu s-a ferit să îl laude pe bosniacul Jovo Lukic, primul fotbalist din campionatul autohton care va merge la Cupa Mondială. MM a mai avut cuvinte de laudă și pentru Anzor Mekvabishvili, jucătorul-cheie de la Universitatea Craiova, dar și pentru fostul său colaborator de la FCSB, Andrei Cordea, care a avut impact imediat de la venirea sa la CFR Cluj.

„Cel mai bun jucător, la ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern aș sta să mă gândesc… Lukic zic eu! A fost prea bun anul acesta. E greu să faci comparații între atacanți și fundași centrali… Jovo Lukic a dat 18 goluri, fără penalty-uri. Anzor îmi place foarte mult, tot timpul mi-a plăcut. E un jucător foarte bun. Nici nu îl știam, nu l-am avut pe listă. Chiar dacă el la începutul sezonului n-a fost titular meci de meci, este un jucător bun. Uite, pe 2026, cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea fiind un jucător care își ajută echipa și defensiv!”, a spus inițial Mihai Stoica.

Unde crede Mihai Stoica că suferă U Cluj, de fapt

Ulterior, Mihai Stoica s-a concentrat pe situația de la U Cluj înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. MM a spus despre ardeleni că, deși au jucători extrem de talentați pe benzi, ei se mulează mai mult pe stilul ofensiv, iar faza de apărare are de suferit. „Aici cred că va fi problema Universității Cluj în dubla cu Universitatea Craiova. Pentru că Universitatea Cluj are doi jucători de margine, doi atacanți laterali, Macalou și Mendy, ofensiv foarte buni. Macalou e puțin cam individualist în opinia mea.

Dar problema mare este că jucătorii ăștia trebuie să se și apere. De ce? Forța Craiovei o reprezintă Mora și Bancu. Dacă Universitatea Cluj nu reușește să îi blocheze pe Bancu și pe Mora, o să aibă mari probleme. Iar un fotbalist ca Macalou, dacă se apără, poate să facă ce a făcut cu CFR când a lăsat mingea să treacă, s-o degajeze, și a venit Camora și a dat un gol. Stanojev, de exemplu, mi se pare foarte responsabil și pe faza defensivă”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.

  • 1,5 milioane de euro valorează în prezent Jovo Lukic
  • 1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Anzor Mekvabishvili
  • 2,4 milioane de euro este valoarea actuală a lui Andrei Cordea
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
