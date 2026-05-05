MM Stoica s-a întors din Franța! Pe ce jucători a pus ochii managerul FCSB: „E prioritatea numărul 1!”

După un sezon extrem de modest, FCSB este gata să înceapă viitoarea stagiune cu forțe proaspete. Bucureștenii pregătesc în acest sens o campanie de achiziții extinsă în mercato de vară, iar Mihai Stoica a început deja monitorizarea de jucători străini. Întors recent din Franța, MM a dezvăluit ce l-a impresionat, dar și ce priorități are campioana en-titre pe piața transferurilor.

Mihai Stoica a fost în Franța. Ce l-a impresionat pe managerul FCSB-ului

FCSB pregătește o adevărată revoluție în vara acestui an. Tot . Acum, Mihai Stoica a revenit din Franța și a spus ceea ce a urmărit în „Hexagon”. Oficialul „roș-albaștrilor” a fost impresionat de calitatea echipelor din eșaloanele inferioare, care, în opinia lui, ar defila fără probleme în campionatul României.

„Am fost în Franța, practic am fost să văd niște meciuri pentru a mă edifica asupra nivelului ligilor inferioare. Bineînțeles că nu discutăm de prima ligă. Ce pot fi interesante pentru noi sunt echipele din Liga 3, care la anul, deci din vară, va trece la profesionism. Deci vor avea trei ligi profesioniste francezii, e mare schimbare. De aia și nivelul este foarte ridicat. Am văzut meciuri de Liga 2 și Liga 3. Interesanți pot fi și jucători din Liga 2, dar din partea de jos a clasamentului, pentru că, dacă vezi Troyes jucând acum, cred că nu doar play-off la noi, ci ar avea chiar prima șansă la campionat. Ei promovează acum în prima ligă din Franța. Organizarea și calitatea pe care o au mai ales jucătorii de atac, peste tot… Am vrut să văd doar meciuri. Acum începem să mergem chitit”, a spus Mihai Stoica inițial.

Franța, țara de unde România a adus jucători care au confirmat. „La noi fac diferența!”

Mihai Stoica și-a continuat laudele la adresa Franței, amintind de jucătorii aduși de acolo în România și care au confirmat în campionatul autohton. Chiar și FCSB a dat o astfel de lovitură în urmă cu două decenii, prin celebrul Cyril Thereau. „Mă duc în 20 de ani în urmă. L-am adus pe Thereau, jucător care în Franța jucase doar în Liga 3 și avea 23 de ani. Jucase la Angers, făcuse junioratul la Olympique de Marseille, dar jucase la Angers în Liga 3-a. L-a luat Charleroi, 4 meciuri, 3 goluri și după l-am luat noi. Avea 4 meciuri când l-am luat și doar 2 când l-am văzut prima dată cu Olăroiu.

Sunt mulți jucători care au venit de acolo. Gândește-te că Damien Boudjemaa a venit la Petrolul, Astra, a jucat la Petrolul și la Astra și el era Liga 4 în Franța. Uite, jucători care acolo n-au corespuns, n-au avut cifre. Macalou, la noi face diferența. Thiam, toți au jucat în ligile inferioare în Franța. E doar o piață pe care o prospectăm. Sâmbătă plec iar, dar mai aproape”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica a spus ce vrea să transfere FCSB în această vară

Ulterior, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB caută intens un nou mijlocaș specific numărului 6, un nou atacant, precum și jucători pe benzi, atât în atac cât și în apărare. El a detaliat apoi și situația defensivei echipei, unde consideră că nu mai există probleme.

„Prioritățile noastre sunt un număr 6 și un număr 9. Așa. După care Gigi vrea să mai aducă și doi fundași laterali și două extreme. La fundași centrali suntem închiși. Păi la momentul ăsta avem siguranță Dawa, siguranță Andre Duarte, siguranță Ngezana. Mihai Popescu, Gigi spune că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune. Deci avem practic 5, probabil că o să rămână 4, pentru că e și Lixandru care poate oricând să joace și fundaș central, deci 4 probabil că sunt suficienți. Gigi se va decide la cine renunță dintre ei după baraj”, a mai spus Mihai Stoica la MM la FANATIK.