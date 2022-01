MM Stoica, derutat în privința șanselor FCSB la titlu: „Zic că da, vom câștiga! Dar nu cred...”

Managerul general al FCSB-ului a mai spus clar că la FCSB nu va ajunge niciun transfer în iarnă, doar dacă Gigi Becali va insista pentru un anume jucător, dar în rest nu există discuții cu niciun fotbalist.

Totodată, Mihai Stoica este de părere că Dinamo are șanse mai mari să scape de la retrogradare decât să câștige FCSB titlul.

MM Stoica, derutat în privința șanselor FCSB la titlu

MM Stoica a vorbit despre să câștige titlul, dar nu crede că acest lucru se va întâmpla în actualul sezon, spunând că sunt mai multe șanse ca Dinamo să scape de retrogradare:

„Cred că Dinamo merge în baraj, dar nu cred că retrogradează. Cred că va avea un play-out bun. Nu e o echipă atât de slabă, a făcut mai puține puncte decât merita, conform jocului. Au șanse 50-50%… nu va retrograda, va ajunge la baraj, dar nu va retrograda.

Nu știu dacă noi vom lua titlul. Da, dar nu cu convingere. Zic da, pentru că nu am cum să spun nu. Eu nu mai vorbesc de vreo patru ani cu presa, nu am mai făcut previziuni, doar ce am scris pe Facebook. Da, va câștiga, dar nu cred… ceva mai sincer nu se poate.

Dacă nu cred… eu cred că nu vor fi greșeli de arbitraj, că nu vom avea accidentări și că suntem echipa cea mai bună, astea ar fi argumentele pentru a lua titlul.

La echipa de start, noi avem echipa mai bună, clar, mai maturi și mai pregătiți pentru luptă sunt ei. Nu o să-l compari pe Octavian Popescu cu Petrila, cu tot respectul.

E mai probabil să retrogradeze Dinamo decât să luăm noi titlul, Dinamo e pe poziția retrogradantă, iar noi suntem la 10 puncte de titlu”.

MM Stoica a spus și cine crede că va deveni noul selecționer al României: „Edi Iordănescu sau Adrian Mutu! Cred că unul dintre ei va lua naționala. E silent partner Mihai Stoichiță la echipa națională”.

Singura șansă ca David Miculescu să ajungă în iarnă la FCSB

care este singura șansă ca David Miculescu să ajungă în perioada de mercato din iarnă la FCSB, așa cum FANATIK: „Nu ne interesează Deaconu nici liber, poate bagă în cap unii care scriu prostii.

Eu sunt nerăbdător să îl văd pe Musi jucând, e pe aceeași poziție. Nu ne interesează Edjouma, deși ne place. Nu ne interesează Păun.

Nu ne interesează niciun închizător, avem jucători acolo. Edjouma îmi place mult, dar asta nu înseamnă că îl luăm. Nu există un duel între Craiova și noi pentru Miculescu.

Din ce am auzit că a spus Mihai Rotaru, se pare că nici Craiova nu e chiar interesată de Miculescu, dacă au spus că au jucători pe benzi”.

„Indiferent că pleacă Tănase sau nu, nu o să vină nimeni în iarnă, aducem din Academie. Florinel Coman e în ultimele 54 de luni de contract, mare atenție la cine îl vrea, să fie pe fază.

Pe Vinicius l-am lăsat să vină pe 8, așa am făcut mereu cu sud-americanii. Tot ce apare în presă e minciună, dacă va mai apărea că suntem interesați de un jucător.

Aaa, dacă UTA acceptă oferta de 500.000 de euro făcută în vară pentru Miculescu, atunci discutăm, e în regulă, dar dacă nu, nu. Nu vrem niciun jucător acum, nu căutăm pe nimeni.

Dacă Gigi vrea neapărat, peste capul meu, să aducă un jucător, bineînțeles că îl va aduce, dar nu s-a vorbit despre niciun jucător până acum”, a mai spus MM Stoica, la TV .

Ce a spus Mihai Rotaru despre interesul Craiovei pentru Miculescu

Mihai Rotaru a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Direct Sport Report”, în care a explicat că nu este interesat în prezent nici de Deian Sorescu și , având soluții pentru posturi.

„Craiova a fost interesată de Sorescu, dar cu ceva timp înainte, dar în acest moment nu face obiectul interesului nostru. Prețul și faptul că stăm destul de bine în dreapta ne face să nu ni-l dorim acum pe Sorescu.

Stăm bine în benzi, nu cred că mai avem nevoie de un jucător anume, doar dacă este mai bun. Nu există un duel de la distanță cu FCSB pentru Miculescu”, a mai spus Mihai Rotaru.