MM Stoica se teme înaintea barajului FCSB – FC Botoșani: „Nu joacă valoarea. Dacă îți tremură genunchii, nu ai nicio șansă”

FCSB a încheiat campionatul pe a doua poziție din play-out. Bucureștenii vor juca primul baraj de Conference League cu FC Botoșani, dar Mihai Stoica se teme. Ce a spus oficialul „roș-albaștrilor”.
Mihai Dragomir
23.05.2026 | 00:00
Mihai Stoica, îngrijorat înainte de FCSB - FC Botoșani. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB se pregătește de barajul cu FC Botoșani, primul pentru accederea în preliminariile Conference League. Mihai Stoica este însă temător înaintea meciului cu formația moldavă. Ce a spus MM despre meciurile care pot salva, în aparență, imaginea dezastruoasă a sezonului făcut de FCSB în actuala ediție de SuperLiga.

Mihai Stoica, temător înainte de barajul FCSB – FC Botoșani

FCSB a încheiat sezonul cu un eșec în deplasare cu Hermannstadt. Pentru bucureșteni mai urmează un meci, cu o încărcătură deosebită. LPF a stabilit că meciul FCSB – FC Botoșani, care va avea loc în Ghencea, se va disputa duminică, 24 mai, de la ora 20:30. Mihai Stoica privește cu îngrijorare această partidă, mai ales după rezultatele recente din fotbalul românesc. El a subliniat totodată importanța unei atitudini sigure în duelul cu Botoșani, ci nu încrederea doar în valoarea jucătorilor. „Dinamo va juca barajul cu câștigătoarea dintre noi și FC Botoșani. Ieri se gândea cineva că Petrolul pierde 5-1 acasă și scapă de baraj pentru că Farul nu poate să facă egal cu Metaloglobus? Au fost niște surprize în Europa anul ăsta colosale. De aceea nu spun că am trecut de Botoșani, pentru că acolo nu mai joacă valoarea. Gigi zice că joacă valoarea, că valoarea tot timpul primează. Nu e adevărat. Primează bărbăția, primează stăpânirea de sine.

Dacă poți să tratezi meciul ăla ca pe un meci normal, ești bărbat, ești mare, ești șmecher. Dacă îți tremură genunchii, n-ai nicio șansă. În următoarele zile focusul este pe barajul cu Botoșani. Iar după aia, să sperăm că o să mai avem un meci. Și cred cu convingere că suntem în stare să trecem de Botoșani, chiar și după finalul acestui sezon atât de ciudat. Marius este al patrulea antrenor anul ăsta. Avem șansa să reparăm, să ne cosmetizăm sezonul. Dacă noi am merge în Europa, ar însemna încă un an în care noi mergem și Dinamo și Rapid stau acasă, ceea ce este important pentru suporterii noștri.

Principala prioritate a lui Mihai Stoica în această perioadă la FCSB

Deși Gigi Becali a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA o campanie masivă de transferuri la FCSB, în care Mihai Stoica îi va prezenta inițial mai mulți jucători, MM a transmis acum că se gândește doar la meciul cu FC Botoșani.

„Transferurile nu sunt o prioritate acum. Mă interesează să avem jucători apți și să nu ne facem de rușine pe final de sezon. Dacă spunem că salvăm sezonul în felul ăsta, e cam cusută cu ață fosforescentă așa…”, a mai spus oficialul echipei bucureștene la MM la FANATIK.

  • 3-1 a fost scorul meciului FC Botoșani – FCSB (turul sezonului regulat)
  • 2-1 a fost scorul meciului FCSB – FC Botoșani (returul sezonului regulat)
  • 3-2 a fost scorul meciului FC Botoșani – FCSB (play-out)

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
