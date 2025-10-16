Sport

MM Stoica și Victor Angelescu nu s-au abținut, după ce Bumbescu a reaprins conflictul FCSB – Steaua: „Nu poți să lași Armata și Poliția să ajungă în prima ligă”

Războiul dintre FCSB și Steaua din cauza palmaresului și a identității are parte de un nou episod, iar MM Stoica îi răspunde lui Adrian Bumbescu, după ce acesta a spus că Gigi Becali nu are ce căuta la echipa Armatei.
Mihai Alecu
16.10.2025 | 12:37
MM Stoica si Victor Angelescu nu sau abtinut dupa ce Bumbescu a reaprins conflictul FCSB Steaua Nu poti sa lasi Armata si Politia sa ajunga in prima liga
ULTIMA ORĂ
A început din nou conflictul între FCSB și Steaua pe tema palmaresului

Legendele Stelei vor să meargă la prim-ministrul Ilie Bolojan și să discute cu acesta pentru a vedea ce soluție legală se găsește pentru ca echipa MApN-ului să aibă dreptul legal de a promova în primul eșalon.

ADVERTISEMENT

Conflictul FCSB-Steaua, la un nou episod. Ce spune MM Stoica după declarațiile lui Adrian Bumbescu

Adrian Bumbescu a făcut acest anunț și nu a uitat nici de rivala FCSB. Acesta a spus că nu are Gigi Becali ce să caute la o eventuală licitație pentru marcă și că omul de afaceri nu este binevenit la formația din Ghencea. MM Stoica a auzit declarațiile și nu a întârziat cu răspunsul, care a fost, ca de obicei, unul tăios și clar, pentru formația din liga secundă.

„Nu rupe în două nicio lume. Suntem de departe echipa cu cei mai mulți suporteri din România și aici se închide orice discuție. Nu poți compara 40 cu 3. Am prea mult respect ca să fiu ironic și să comentez niște declarații care nu au nicio logică. Eu nu pot să ironizez oamenii datorită cărora eu am devenit stelist.

ADVERTISEMENT

Nu există 30 și ceva de milioane de euro. E o bazaconie. E o evaluare făcută de cineva care s-a dus după la pușcărie. Bumbescu spune că Gigi Becali nu a luat corect Steaua. Ok. El a fost, în 2003, și a votat pentru. Acum, fiecare are opinia lui. Evaluarea aia nu există”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Victor Angelescu, mesaj pentru cei de la Steaua. Ce spune despre problemele clubului din Ghencea

Victor Angelescu a vorbit și el despre subiect, mai ales că el a cumpărat marca Rapid, pe vremea când echipa din SuperLiga se afla în eșaloanele inferioare ale fotbalului românesc. Atunci, acesta a plătit 500.000 de euro pentru a scăpa de orice fel de probleme în privința identității.

ADVERTISEMENT
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la...
Digi24.ro
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace

„Legea e clară, e europeană, de la FIFA, de la UEFA, nu ai voie tu, MApN, să ai echipă. Noi am plătit 500.000 de euro pentru marcă, când eram în Liga 4, ce-i drept. Nu poți să lași Armata și Poliția să ajungă în prima ligă. Să respecte legea și să promoveze, să vină, să joace. Dar privată, clar. Nu știu cine e de vină, că e domnul Becali, că e MApN, și-a pierdut mult din valoare brandul Steaua”, a intervenit și Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT
”Prietenul” lui Donald Trump, mesaj categoric, la o zi după ce președintele SUA...
Digisport.ro
”Prietenul” lui Donald Trump, mesaj categoric, la o zi după ce președintele SUA a declarat: ”Eu îi spun și el face”

Declarațiile cu care Bumbescu a inflamat spiritele în disputa FCSB-Steaua

Fostul fotbalist al echipei din Ghencea, actualmente angajat al Stelei, a auzit că Gigi Becali și-ar dori să se înscrie la licitație pentru marcă și a avut un mesaj clar pentru acesta.

„Florin Talpan s-a luptat și a câștigat atâtea procese ca să vină acum Gigi Becali să ia marca Steaua pe trei lei? Tot vorbește el de Steaua. Nici vorbă de așa ceva. Nu mai are ce să caute aici. Cei din MApN trebuie să se gândească foarte bine ce vor face, deoarece un om ca Gigi Becali nu mai are ce să caute la Steaua. Nu trebuie să se mai încurce nimeni de la MApN cu el. A achitat prejudiciul de peste 30 de milioane de euro? Să achite banii ăia”, a spus Bumbescu pentru Prosport.

ADVERTISEMENT
Barcelona e decimată înainte de El Clasico! Motivele incredibile care stau în spatele...
Fanatik
Barcelona e decimată înainte de El Clasico! Motivele incredibile care stau în spatele crizei de accidentări
Veștile bune continuă pentru Virgil Ghiță! În ce top select a fost inclus...
Fanatik
Veștile bune continuă pentru Virgil Ghiță! În ce top select a fost inclus fundașul după golul din România – Austria
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară...
Fanatik
Președintele lui Dinamo, poveste de film. Nicolescu, fiul regizorului Ioan Cărmăzan: „Prima oară m-a întrebat dacă am fost la curve!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Cristi Borcea și-a găsit cu greu cuvintele după ultima lovitură primită
iamsport.ro
Cristi Borcea și-a găsit cu greu cuvintele după ultima lovitură primită
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!