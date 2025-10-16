MM Stoica și Victor Angelescu nu s-au abținut, după ce Bumbescu a reaprins conflictul FCSB – Steaua: „Nu poți să lași Armata și Poliția să ajungă în prima ligă”

vor să meargă la prim-ministrul Ilie Bolojan și să discute cu acesta pentru a vedea ce soluție legală se găsește pentru ca echipa MApN-ului să aibă dreptul legal de a promova în primul eșalon.

ADVERTISEMENT

Conflictul FCSB-Steaua, la un nou episod. Ce spune MM Stoica după declarațiile lui Adrian Bumbescu

Adrian Bumbescu a făcut acest anunț și nu a uitat nici de rivala FCSB. Acesta a spus că nu are Gigi Becali ce să caute la o eventuală licitație pentru marcă și că omul de afaceri nu este binevenit la formația din Ghencea. MM Stoica a auzit declarațiile și nu a întârziat cu răspunsul, care a fost, ca de obicei, unul tăios și clar, pentru formația din liga secundă.

„Nu rupe în două nicio lume. Suntem de departe echipa cu cei mai mulți suporteri din România și aici se închide orice discuție. Nu poți compara 40 cu 3. Am prea mult respect ca să fiu ironic și să comentez niște declarații care nu au nicio logică. Eu nu pot să ironizez oamenii datorită cărora eu am devenit stelist.

ADVERTISEMENT

Nu există 30 și ceva de milioane de euro. E o bazaconie. E o evaluare făcută de cineva care s-a dus după la pușcărie. Bumbescu spune că Gigi Becali nu a luat corect Steaua. Ok. El a fost, în 2003, și a votat pentru. Acum, fiecare are opinia lui. Evaluarea aia nu există”, a spus MM Stoica la

Victor Angelescu, mesaj pentru cei de la Steaua. Ce spune despre problemele clubului din Ghencea

Victor Angelescu a vorbit și el despre subiect, mai ales că el a cumpărat marca Rapid, pe vremea când echipa din SuperLiga se afla în eșaloanele inferioare ale fotbalului românesc. Atunci, acesta a plătit 500.000 de euro pentru a scăpa de orice fel de probleme în privința identității.

ADVERTISEMENT

„Legea e clară, e europeană, de la FIFA, de la UEFA, nu ai voie tu, MApN, să ai echipă. Noi am plătit 500.000 de euro pentru marcă, când eram în Liga 4, ce-i drept. Nu poți să lași Armata și Poliția să ajungă în prima ligă. Să respecte legea și să promoveze, să vină, să joace. Dar privată, clar. Nu știu cine e de vină, că e domnul Becali, că e MApN, și-a pierdut mult din valoare brandul Steaua”, a intervenit și Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Declarațiile cu care Bumbescu a inflamat spiritele în disputa FCSB-Steaua

Fostul fotbalist al echipei din Ghencea, actualmente angajat al Stelei, a auzit că Gigi Becali și-ar dori să se înscrie și a avut un mesaj clar pentru acesta.

„Florin Talpan s-a luptat și a câștigat atâtea procese ca să vină acum Gigi Becali să ia marca Steaua pe trei lei? Tot vorbește el de Steaua. Nici vorbă de așa ceva. Nu mai are ce să caute aici. Cei din MApN trebuie să se gândească foarte bine ce vor face, deoarece un om ca Gigi Becali nu mai are ce să caute la Steaua. Nu trebuie să se mai încurce nimeni de la MApN cu el. A achitat prejudiciul de peste 30 de milioane de euro? Să achite banii ăia”, a spus Bumbescu pentru