MM Stoica, șocat de ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB: „Mirel Rădoi a inițiat. Am avut o surpriză”

Mihai Stoica a dezvăluit ce s-a întâmplat la antrenamentul FCSB-ului, desfășurat la 4 zile după eșecul suferit la Botoșani. Care a fost jucătorul care l-a impresionat pe președintele campioanei.
Bogdan Mariș
08.04.2026 | 15:17
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre cele întâmplate la antrenamentul efectuat marți de FCSB. FOTO: Sport Pictures
FCSB a suferit primul eșec din play-out în etapa a 3-a, 2-3 pe terenul lui FC Botoșani. Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că la antrenamentul desfășurat marți de campioana României a avut loc o discuție, inițiată de antrenorul Mirel Rădoi, în cadrul căreia inclusiv jucătorii s-au deschis și și-au exprimat reproșurile cu privire la situația echipei.

Mihai Stoica, șocat de cele întâmplate la antrenamentul FCSB-ului

Mihai Stoica a vorbit despre discuția care a avut loc la ședința de pregătire a campioanei. „Abia azi mi-am revenit după eșecul de la Botoșani. A fost o zi plină azi și au fost niște discuții bine articulate din partea tuturor la antrenament. A fost prima dată când s-a discutat… A fost o discuție cu jucătorii. A fost cea mai sănătoasă discuție de când sunt eu în fotbal. A fost inițiată de Mirel Rădoi.

Am participat doar eu, staff-ul tehnic și echipa. (n.r. a fost dur?) Am plecat foarte bine de la antrenament. Azi (n.r. marți) am fost șocat, eu niciodată nu îmi pregătesc cuvintele, îmi vin pe moment. Eu am început să lucrez cu Mirel Rădoi când Tavi Popescu, Pantea și, bineînțeles, cei U21 nu erau născuți. Nici măcar tată-fiu nu mai sunt discuțiile acum, sunt bunic-nepot.

Unii înțeleg, alții nu. Așa a fost mereu. Doar că niciodată nu am întâlnit… De regulă, jucătorii se sperie, nu prea vor să vorbească. Preferă să tacă și să înghită. De data asta, am avut surpriza… probabil și prezența lui Mirel Rădoi i-a făcut să își schimbe comportamentul. Au vorbit, au spus ce au avut de spus, ce au avut de reproșat”, a declarat oficialul campioanei la TV Prima Sport. Mihai Stoica a analizat eșecul suferit de FCSB în cadrul emisiunii MM la FANATIK.

Care a fost jucătorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica

Apoi, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că a fost impresionat de discursul căpitanului Darius Olaru. „Cred că toți am plecat satisfăcuți, chiar și cei care greșiseră, inclusiv eu. E clar că am greșit și eu în dese rânduri. Au ce să reproșeze și jucătorii. Nu e vorba de bani.

De obicei aveam discuții când mergea treaba prost, dar era monolog. Acum a fost un dialog, care sper să aibă repercusiuni pozitive. Jucătorul care a avut azi un discurs impecabil, impresionant, a fost Darius Olaru, care de obicei nu vorbea. Impresionant ca profunzime, în niciun caz subiectiv, ceea ce pe mine chiar m-a bucurat”, a spus Mihai Stoica, care a rememorat recent o poveste incredibilă cu Gică Popescu.

