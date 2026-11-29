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Mihai Stoica nu crede în Universitatea Cluj campioană după venirea lui Nicolae Stanciu, cum nu crede nici în varianta Rapid. Fostul oficial al FCSB e convins că Universitatea Craiova este singura echipă care poate emite pretenții reale la campionat, fiind la ani lumină distanță de restul formațiilor din Superliga, ca valoare.

Mihai Stoica nu crede în Universitatea Cluj în lupta la titlu, mai ales după 0-1 cu Sepsi

„M-ai întrebat de Universitatea Cluj, dacă se poate bate la titlu. Am zis că nu, mi se par mai slabi decât anul trecut. Am zis asta înainte de meciul cu Sepsi. Golul, fabulos! Se înscriu niște goluri în Liga 1 și Liga 2… Ce goluri se marchează la noi!

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Lukić e cea mai mare problemă la ei, că Macalou mai găsești. Oricum, trebuie să ții un jucător pe bară. Nu pot juca Macalou, Mendy, Ștefănescu și Stanojev, ci doar trei dintre cei patru. Problema e la Lukić, e un jucător prea bun și depind foarte mult de el. Nu-i văd la titlu, n-au cum. La play-off, da”, a insistat Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Mihai Stoica nu le dă nicio șansă celor de la Rapid în lupta la titlu în acest sezon

Aceeași părere o are fostul oficial al FCSB și despre Rapid București, formație care sub comanda lui Daniel Pancu arată mai bine ca anul trecut, dar nu grozav. Giuleștenii nu au nicio șansă la titlu, așadar, potrivit lui Mihai Stoica.

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. Cred că nici măcar Craiova – Dinamo, doar Craiova. Doar dacă se întâmplă ceva la Craiova, dar nu văd ce s-ar putea întâmpla. Accidentat Assad, îi au pe Elisor sau Nsimba. Zic, accidentat Etim, joacă Baiaram. Nu-i văd să aibă probleme. Fără probleme a jucat. Probleme sunt în Europa, când dai peste unii buni.

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Noi, , a câștigat un punct la Hoffenheim… Cred că ne băteam cu oricine atunci”, a completat Mihai Stoica.

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