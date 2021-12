Ștefan Târnovanu a făcut meci perfect cu Sepsi, dar Mihai Stoica are un alt favorit la FCSB: „Andrei Vlad e peste Tătărușanu!”

Managerul general al vicecampioanei României consideră că toate meciurile cu Sepsi nu au fost eșecuri doar datorită portarilor, în tur, Andrei Vlad a apărat un penalty și în retur, .

MM Stoica a continuat și a vorbit și despre Andrei Vlad, despre care a spus că este cel mai bun portar alături de care a lucrat, peste Ciprian Tătărușanu sau Giedrius Arlauskis.

Mihai Stoica, îl vede pe Andrei Vlad peste Ciprian Tătărușanu

Mihai Stoica a vorbit despre meciul cu Sepsi, scor 0-0, recunoscând că echipa sa a fost dominată la toate capitolele, mai mult decât în înfrângerea dureroasă în fața CFR-ului, scor 1-4.

ADVERTISEMENT

Totuși, deși Ștefan Târnovanu, portarul despre care FANATIK , a făcut un meci bun, MM Stoica l-a lăudat, dat consideră că Andrei Vlad rămâne cel mai bun goalkeeper alături de care a colaborat în toată cariera sa, care este impresionantă:

„Nu am fost supărați aseară. A fost singurul meci la care am fost depășiți la toate capitolele, nici când am pierdut cu 4-1 cu CFR. A fost o prestație remarcabilă a lui Târnovanu, cum și în tur a fost un penalty apărat de Vlad. Deci punctele cu Sepsi ni se datorează portarilor, că noi nu am jucat nimic.

ADVERTISEMENT

Rămân la părerea mea că Vlad e cel mai bun portar cu care am lucrat. Cine îl comentează, posibil să fie aceeași suporteri care îmi cereau să îl dăm afară pe Tătărușanu”.

„Nu mă interesează ce scriu suporterii pe rețelele de socializare. Vlad nu are prieteni în presă, de fiecare dată când face o greșeală, i se pun calificări în cârcă, deși era copil și era nepregătit să apere, pentru că Niță ne promisese că rămâne dacă îi mărim contractul, i l-am mărit, dar tot a plecat.

ADVERTISEMENT

Ca să plece Fane, trebuie să primească o ofertă de la Liga 1, pentru că nu o să-l lăsăm să meargă la Liga 2 și vom pune condiții să apere un număr de meciuri. Dacă tot sunt fan al echipelor din Italia și al fotbalului italian, am învățat multe lucruri de acolo.

Târnovanu a avut emoții și noi aveam emoții. Fane a venit și ne gândeam că are doar fizic, nu arăta bine deloc. Marius Popa a lucrat cu el și jocul său s-a ameliorat la toate capitolele.

ADVERTISEMENT

S-a și schimbat fizic, a devenit mai atletic.Și la echipa a doua a avut parade remarcabile, a mai și greșit, dar a crescut mult”, a mai spus MM Stoica, la TV .

FANATIK în urmă cu un an cu Ștefan Târnovanu, care s-a deschis și a oferit mai multe detalii despre viața sa.

ADVERTISEMENT

21 de ani are Ștefan Târnovanu

„E normal ca Tănase să se gândească la o ofertă de milioane!”

Mihai Stoica a continuat să vorbească despre meciul făcut de FCSB în deplasarea cu Sepsi: „Eu mi-aș dori din tot sufletul să intre în play-off și Sepsi, pentru că nu o să treacă peste ce s-a întâmplat anul trecut cu Bouhenna. Să fim serioși, unii au jucat anii trecuți cu noi și cu CFR au mimat.

Nu am putut să alergăm ieri, eu aș fi băgat jucători care au evoluat mai puțini, pentru că mijlocașii erau cu battery low.

Sunt alte condiții, e frig, ok… nu sunt minus 15 grade, dar e și final de sezon, e și frig… uite, Șut, de exemplu, a avut probleme medicale, nu a jucat două luni, a revenit, a fost răcit, a lipsit, a fost răcit… el nu e un jucător care să ducă meciuri din 3 în 3 zile pentru că aleargă mult la fiecare meci.

Olaru la fel, el e un jucător care trage mult de el și care face o risipă imensă de efort la fiecare meci. Totuși, nu mă așteptam să fie o mare diferență”.

MM a vrobit și despre : „Nu știu dacă s-a protejat, nu am vorbit cu el după meci. Dar crezi că dacă el are oferta în mână, chiar e logic să nu vrei să te accidentezi, să îți ratezi viața.

Tănase s-a luptat, a jucat, ok… nu a făcut un meci de excepție, dar nu poți să spui că s-a ferit, dar e normal pe undeva dacă ai ofertă de milioane”.