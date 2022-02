MM Stoica, noi informații despre situația de la FCSB: „Neubert are pentru a treia oară COVID și e vaccinat!”. Cum se simte Florinel Coman

Mihai Stoica a lămurit și situația lui Florinel Coman, care nu s-a infectat cu COVID-19, dar care este însă răcit cu o gripă sezonieră.

Oficialul „roș-albaștrilor” a vorbit din nou despre faptul că Edi Iordănescu ar fi trebuit să îl contacteze pentru a putea începe negocierile cu Mihai Pintilii pentru postul de antrenor secund al echipei naționale.

MM Stoica, noi informații despre situația de la FCSB

despre , spunând că Thomas Neubert s-a infectat din nou cu COVID-19, deși este vaccinat conform schemei medicale, având și booster-ul făcut, iar Florinel Coman este doar răcit:

„Neubert e infectat cu COVID pentru a treia oară și el are toate vaccinurile făcute și booster-ul și tot și iată că este din nou infectat”.

„Coman e negativ la testul PCR și pozitiv la test de gripă, gripă normală. Noi duminică așteptam rezultatele testelor, testarea internă.

Noi îi testăm pe toți, că riscăm să fie îmbolnăviți cei nevaccinați de cei vaccinați dacă nu sunt”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„Edi trebuia să mă sune ca să poate vorbi cu Pintilii!”

MM Stoica a vorbit și despre momentul în care să îl aducă pe Mihai Pintilii la naționala României, pe postul de secund, fiind deranjat de faptul că selecționerul nu l-a sunat în prealabil pentru a-l contacta pe antrenorul secund al FCSB-ului. Totodată, Mihai Stoica a mai spus că a fost mirat când a aflat că Edi Iordănescu a încercat să-l aducă și pe Thomas Neubert.

Managerul „roș-albaștrilor” a amintit și de momentul în care Eugen Nae a fost adus pentru a sta pe „bancă” la meciul din campionat cu CS Mioveni:

„Da, am fost foarte mirat. Pentru că n-am ştiut nimic. Probabil că Thomas Neubert nu s-a gândit vreodată că ar putea merge şi nu ne-a informat ca să nu iasă vreo discuţie nelalocul ei.

FCSB să-şi piardă preparatorul pe care l-a căutat ani de zile? Atunci am înţeles când a plecat. Acum, să plece din nou, era o ofensă, pentru că noi am renunţat şi am dat multe ca să vină.

Şi are salariu mai mare decât predecesorii săi. L-am dorit foarte mult. Dacă-l voia pe Pintilii şi să rămână la noi şi să meargă doar la acţiuni, nu era nicio probnlemă. Doar că un secund trebuie să facă zi de zi. Şi pentru preparator e dificil.

Probabil e o persoană agreată de FRF. E surprinzător pentru mine, pentru că eu credeam că Edi își va aduce un apropiat, dacă tot l-a contactat pe Pintilii.

Să fie clar, eu l-am contactat pe Eugen Nae. Eu când am hotărât să-l aduc pe Eugen Nae, l-am sunat pe Oli din Emirate, din respect pentru el și pentru prietenia care mă leagă cu el să-l sun”.

„Eu niciodată nu mi-aș permite să-i fac cuiva așa ceva, să mă bag peste. Logic că Edi trebuia să ne sune și pe noi”, a mai spus MM Stoica.