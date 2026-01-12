MM Stoica, tot adevărul despre transferul lui Luca Szimionaș! Suma uluitoare cerută de Verona și de ce nu l-a vrut Gigi Becali la FCSB: „A fost riscant”

ADVERTISEMENT

În această perioadă de mercato, una dominată de zvonuri venite în cascadă, s-a vehiculat în fotbalul intern posibilitatea ca Luca Szimionaș (19 ani) să ajungă la FCSB. MM Stoica a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, care este, de fapt, adevărul legat de acest transfer și ce poziție a avut patronul campioanei, Gigi Becali.

Luca Szimionaș la FCSB? MM Stoica a tranșat definitiv subiectul. Suma uriașă cerută pentru tânărul de 19 ani

Până în acest moment, campioana en-titre din SuperLiga, FCSB, a realizat un singur transfer. Roș-albaștrii l-au luat pe fundașul Andre Duarte (28 de ani). Acesta a și debutat în tricoul echipei lui Elias Charalambous, în amicalul cu Beșiktaș din Antalya, scor 1-2. Chiar a avut o prestație apreciată.

În contextul în care care să fie eligibili pentru regula U21, au apărut zvonuri legate de un alt transfer. S-a vehiculat ideea că roș-albaștrii ar vrea să aducă un internațional de juniori. E vorba de Luca Szimionaș (19 ani), mijlocașul central al lui Hellas Verona.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a prezentat adevărul în acest caz. MM a dezvăluit, printre altele, și faptul că suma de transfer a lui Szimionaș ar fi fost una foarte mare. Astfel, în opinia sa, era riscant să se achite o sumă mare pentru un jucător bun la juniori, dar fără experiență la seniori.

„Că s-a discutat de Luca Szimionaș. Haideți să vă spun care este discuția. Eu cu Federico Pastorello, care e agent italian, am colaborat pentru a realiza transferul lui Adrian Șut. Adrian Șut era jucător pe care îl reprezenta el. Și, având aproape o săptămână de discuții, printre altele, mai discut și probleme personale, și probleme legate de alți jucători, și așa mai departe.

Și chiar l-am întrebat, zic ‘asta, Luca Szimionaș, de la Verona U20. E cu tine? Da. Și care-i situația lui?’ Verona probabil că ar cere o sumă destul de mare pentru transferul lui. Pentru că e un jucător tânăr de perspectivă, jucător născut 2006. Și am zis, ‘bine, nu cred că asta ar fi o problemă, doar că e riscant să vin la Gigi cu propunerea să cumpărăm un jucător cu o sumă mare pe care nu-l știm la ce mod…’

(n.r. întrebarea moderatorului Horia Ivanovici: Suma mare, undeva spre jumate de milion de euro?) Mai mult. Zic: nu l-am văzut jucând decât la U19. Și a jucat bine. Totuși, el nu a jucat la seniori. Asta e riscant. Și atunci am discutat.. Ar putea să existe o variantă de împrumut cu clauză de cumpărare? Și a zis, domne, vorbim..”, a spus MM, la FANATIK SUPERLIGA.

250.000 de euro este cota de piață a lui Luca Szimionaș pe Transfermarkt

17 meciuri , un gol și o pasă de gol are Szimionaș în sezonul 2025-2026 la Verona, în Primavera

De ce nu l-a vrut Gigi Becali pe Luca Szimionaș la FCSB

Rolul decisiv în această chestiune a posibilului transfer al lui Luca Szimionaș l-a avut însă Gigi Becali. . Acesta din urmă a spus extrem de clar că, în acest moment, el nu dorește ca FCSB să alinieze, în linia de mijloc, un jucător tânăr.

„Până când să ajungem să discutăm cu clubul, când i-am zis lui Gigi? Uite, ăsta e jucătorul, ce joacă, mijlocaș central, iar Gigi a spus: ‘mijlocaș central, nu vreau să avem un jucător tânăr la momentul acesta’. Și atunci am oprit discuțiile, pentru că nu avea niciun sens să mergem mai departe”, a explicat MM.

În ceea ce privește un alt tânăr de perspectivă de la Verona, Ioan Vermeșan, Stoica a spus că nu s-a pus problema ca el să ajungă la FCSB. „S-a băgat în seamă cu niște ziarist, un băiat care cred că lucrează cu Pastorello, unul Orlando Popa. La modul: ‘da, domne, am vorbit cu Steaua..”, așa a zis el, nu am zis eu, probabil că se referea la FCSB, nu e vorba de Szimionaș, e vorba de alt jucător. La Verona mai e un jucător, Vermeșan, pe care l-am văzut. E un jucător bun, dar nici nu s-a pus problema ca noi să ne interesăm și de Vermeșan. Și aici s-a oprit orice discuție”, a adăugat Mihai Stoica.