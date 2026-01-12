Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

MM Stoica, tot adevărul despre transferul lui Luca Szimionaș! Suma uluitoare cerută de Verona și de ce nu l-a vrut Gigi Becali la FCSB: „A fost riscant”

MM Stoica a făcut definitiv lumină în cazul unui posibil transfer al lui Luca Szimionaș la FCSB. Motivul real pentru care nu l-a dorit Gigi Becali și suma uriașă cerută pentru tânărul de 19 ani.
Adrian Baciu
12.01.2026 | 19:00
MM Stoica tot adevarul despre transferul lui Luca Szimionas Suma uluitoare ceruta de Verona si de ce nu la vrut Gigi Becali la FCSB A fost riscant
EXCLUSIV FANATIK
MM Stoica a tranșat definitiv subiectul legat de transferul lui Luca Szimionaș la FCSB. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În această perioadă de mercato, una dominată de zvonuri venite în cascadă, s-a vehiculat în fotbalul intern posibilitatea ca Luca Szimionaș (19 ani) să ajungă la FCSB. MM Stoica a explicat, la FANATIK SUPERLIGA, care este, de fapt, adevărul legat de acest transfer și ce poziție a avut patronul campioanei, Gigi Becali.

Luca Szimionaș la FCSB? MM Stoica a tranșat definitiv subiectul. Suma uriașă cerută pentru tânărul de 19 ani

Până în acest moment, campioana en-titre din SuperLiga, FCSB, a realizat un singur transfer. Roș-albaștrii l-au luat pe fundașul Andre Duarte (28 de ani). Acesta a și debutat în tricoul echipei lui Elias Charalambous, în amicalul cu Beșiktaș din Antalya, scor 1-2. Chiar a avut o prestație apreciată.

ADVERTISEMENT

În contextul în care FCSB ar avea nevoie și de jucători care să fie eligibili pentru regula U21, au apărut zvonuri legate de un alt transfer. S-a vehiculat ideea că roș-albaștrii ar vrea să aducă un internațional de juniori. E vorba de Luca Szimionaș (19 ani), mijlocașul central al lui Hellas Verona.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a prezentat adevărul în acest caz. MM a dezvăluit, printre altele, și faptul că suma de transfer a lui Szimionaș ar fi fost una foarte mare. Astfel, în opinia sa, era riscant să se achite o sumă mare pentru un jucător bun la juniori, dar fără experiență la seniori.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

„Că s-a discutat de Luca Szimionaș. Haideți să vă spun care este discuția. Eu cu Federico Pastorello, care e agent italian, am colaborat pentru a realiza transferul lui Adrian Șut. Adrian Șut era jucător pe care îl reprezenta el. Și, având aproape o săptămână de discuții, printre altele, mai discut și probleme personale, și probleme legate de alți jucători, și așa mai departe.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

Și chiar l-am întrebat, zic ‘asta, Luca Szimionaș, de la Verona U20. E cu tine? Da. Și care-i situația lui?’ Verona probabil că ar cere o sumă destul de mare pentru transferul lui. Pentru că e un jucător tânăr de perspectivă, jucător născut 2006. Și am zis, ‘bine, nu cred că asta ar fi o problemă, doar că e riscant să vin la Gigi cu propunerea să cumpărăm un jucător cu o sumă mare pe care nu-l știm la ce mod…’

(n.r. întrebarea moderatorului Horia Ivanovici: Suma mare, undeva spre jumate de milion de euro?) Mai mult. Zic: nu l-am văzut jucând decât la U19. Și a jucat bine. Totuși, el nu a jucat la seniori. Asta e riscant. Și atunci am discutat.. Ar putea să existe o variantă de împrumut cu clauză de cumpărare? Și a zis, domne, vorbim..”, a spus MM, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 250.000 de euro este cota de piață a lui Luca Szimionaș pe Transfermarkt
  • 17 meciuri, un gol și o pasă de gol are Szimionaș în sezonul 2025-2026 la Verona, în Primavera

De ce nu l-a vrut Gigi Becali pe Luca Szimionaș la FCSB

Rolul decisiv în această chestiune a posibilului transfer al lui Luca Szimionaș l-a avut însă Gigi Becali. MM a dezvăluit discuția pe care a avut-o cu patronul. Acesta din urmă a spus extrem de clar că, în acest moment, el nu dorește ca FCSB să alinieze, în linia de mijloc, un jucător tânăr.

„Până când să ajungem să discutăm cu clubul, când i-am zis lui Gigi? Uite, ăsta e jucătorul, ce joacă, mijlocaș central, iar Gigi a spus: ‘mijlocaș central, nu vreau să avem un jucător tânăr la momentul acesta’. Și atunci am oprit discuțiile, pentru că nu avea niciun sens să mergem mai departe”, a explicat MM.

În ceea ce privește un alt tânăr de perspectivă de la Verona, Ioan Vermeșan, Stoica a spus că nu s-a pus problema ca el să ajungă la FCSB. „S-a băgat în seamă cu niște ziarist, un băiat care cred că lucrează cu Pastorello, unul Orlando Popa. La modul: ‘da, domne, am vorbit cu Steaua..”, așa a zis el, nu am zis eu, probabil că se referea la FCSB, nu e vorba de Szimionaș, e vorba de alt jucător. La Verona mai e un jucător, Vermeșan, pe care l-am văzut. E un jucător bun, dar nici nu s-a pus problema ca noi să ne interesăm și de Vermeșan. Și aici s-a oprit orice discuție”, a adăugat Mihai Stoica.

Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! Decizia de...
Fanatik
Iată toate cifrele din oferta scrisă a lui Dinamo pentru Blănuță! Decizia de ultimă oră care ar putea grăbi transferul! Update exclusiv
Ultimele noutăți despre Dennis Politic și Denis Alibec! Ce se întâmplă cu cei...
Fanatik
Ultimele noutăți despre Dennis Politic și Denis Alibec! Ce se întâmplă cu cei doi jucători care n-au impresionat, deocamdată, la FCSB. Exclusiv
Tot adevărul despre plecarea lui Edi Iordănescu de la naționala României. Dezvăluiri incendiare...
Fanatik
Tot adevărul despre plecarea lui Edi Iordănescu de la naționala României. Dezvăluiri incendiare despre motivele rupturii de FRF. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Fostul campion din Giulești sare în apărarea fotbalistului tras pe 'linie moartă' de...
iamsport.ro
Fostul campion din Giulești sare în apărarea fotbalistului tras pe 'linie moartă' de Costel Gâlcă: 'Nu i s-au dat multe șanse'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!