MM Stoica, ultimele detalii despre noul antrenor al FCSB: „Cred că o rezolvă Gigi”

Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că Gigi Becali (67 de ani) va încerca să îl convingă pe Elias Charalambous să revină pe banca FCSB-ului pentru ultimele meciuri ale sezonului. Tehnicianul cipriot a sosit luni, 27 aprilie, în România, pentru a participa la un eveniment. Acesta a plecat de la FCSB pe 7 martie, după eșecul suferit contra lui U Cluj, 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din Superliga.

Mihai Stoica, anunț despre revenirea lui Elias Charalambous la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că nu a vorbit cu Elias Charalambous după sosirea acestuia în România. Totuși, Gigi Becali ar urma să discute cu antrenorul cipriot, care este principala variantă a „roș-albaștrilor” pentru banca tehnică după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia, unde a semnat cu Gaziantep.

„Nu au discutat, nu sunt noutăți. Am schimbat mesaje, mi-au trimis o fotografie, dar nu puteam să fac o joncțiune cu el, că aveam emisiune. Nu am mai discutat cu el. Gigi a zis că o rezolvă el, cred că o rezolvă", a spus Mihai Stoica

Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România

La aproape două luni după plecarea de la FCSB, antrenorul cipriot nu a oferit un răspuns ferm. „Au fost doi ani minuați, mă bucur că am venit aici. Am venit doar pentru o întâlnire, doar astăzi (n.r. luni, 27 aprilie), nu am venit să fiu antrenor.

Încerc să mă dezvolt, m-am întâlnit și cu Iraola, e o persoană extraordinară. Este un om modest. (n.r. aveți oferte?) Agentul meu se ocupă de oferte. O să mă întâlnesc în București cu orice prieten. (n.r. vă veți mai întoarce la FCSB?) Doar Dumnezeu știe”, a spus tehnicianul care a condus-o pe FCSB spre două titluri în Superliga.

Mihai Stoica l-ar dori pe Răzvan Lucescu la FCSB

„Cred că s-ar înţelege cu Gigi Becali. Ar rezista. Dar nu cred că se pune problema. Poate nu o să continue cu PAOK, dar va avea oferte foarte bune pe bani foarte mulţi", a declarat oficialul campioanei la emisiunea MM LA FANATIK.