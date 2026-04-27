MM Stoica, ultimele detalii despre noul antrenor al FCSB: „Cred că o rezolvă Gigi”

Mihai Stoica a făcut un anunț important cu privire la tehnicianul dorit de FCSB. Care este următorul pas pentru formația „roș-albastră”, care a rămas fără antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi în Turcia.
Bogdan Mariș
27.04.2026 | 21:16
Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că Gigi Becali (67 de ani) va încerca să îl convingă pe Elias Charalambous să revină pe banca FCSB-ului. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că Gigi Becali (67 de ani) va încerca să îl convingă pe Elias Charalambous să revină pe banca FCSB-ului pentru ultimele meciuri ale sezonului. Tehnicianul cipriot a sosit luni, 27 aprilie, în România, pentru a participa la un eveniment. Acesta a plecat de la FCSB pe 7 martie, după eșecul suferit contra lui U Cluj, 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din Superliga.

Mihai Stoica, anunț despre revenirea lui Elias Charalambous la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că nu a vorbit cu Elias Charalambous după sosirea acestuia în România. Totuși, Gigi Becali ar urma să discute cu antrenorul cipriot, care este principala variantă a „roș-albaștrilor” pentru banca tehnică după ce Mirel Rădoi a plecat în Turcia, unde a semnat cu Gaziantep.

„Nu au discutat, nu sunt noutăți. Am schimbat mesaje, mi-au trimis o fotografie, dar nu puteam să fac o joncțiune cu el, că aveam emisiune. Nu am mai discutat cu el. Gigi a zis că o rezolvă el, cred că o rezolvă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. Oficialul campioanei a vorbit la emisiunea MM LA FANATIK despre stadiul în care se află discuțiile dintre FCSB și Elias Charalambous.

Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România

La aproape două luni după plecarea de la FCSB, Elias Charalambous a revenit în România pentru a participa la un eveniment. Întrebat despre o revenire pe banca echipei, antrenorul cipriot nu a oferit un răspuns ferm. „Au fost doi ani minuați, mă bucur că am venit aici. Am venit doar pentru o întâlnire, doar astăzi (n.r. luni, 27 aprilie), nu am venit să fiu antrenor.

Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Digi24.ro
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”

Încerc să mă dezvolt, m-am întâlnit și cu Iraola, e o persoană extraordinară. Este un om modest. (n.r. aveți oferte?) Agentul meu se ocupă de oferte. O să mă întâlnesc în București cu orice prieten. (n.r. vă veți mai întoarce la FCSB?) Doar Dumnezeu știe”, a spus tehnicianul care a condus-o pe FCSB spre două titluri în Superliga.

”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digisport.ro
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit

Mihai Stoica l-ar dori pe Răzvan Lucescu la FCSB

Mihai Stoica a afirmat că și-ar dori să lucreze cu Răzvan Lucescu la FCSB. „Cred că s-ar înţelege cu Gigi Becali. Ar rezista. Dar nu cred că se pune problema. Poate nu o să continue cu PAOK, dar va avea oferte foarte bune pe bani foarte mulţi”, a declarat oficialul campioanei la emisiunea MM LA FANATIK. Antrenorul lui PAOK a comentat la rândul său această variantă într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK.

Victor Angelescu, replică dură pentru fanii Rapidului după ce a fost acuzat că...
Fanatik
Victor Angelescu, replică dură pentru fanii Rapidului după ce a fost acuzat că joacă la pariuri! Mihai Stoica, dezvăluire în direct: „Știi câte mesaje primim eu și Gigi?”
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului:...
Fanatik
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
Revenire de senzație la Universitatea Craiova pentru meciul cu FC Argeș! S-a încheiat...
Fanatik
Revenire de senzație la Universitatea Craiova pentru meciul cu FC Argeș! S-a încheiat calvarul: e în lot după 6 luni
