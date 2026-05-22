MM Stoica, verdict fără ocolișuri despre Jose Mourinho la Real Madrid! A citat din Mircea Lucescu

CE TREBUIE SĂ ȘTII Mihai Stoica, despre revenirea lui Mourinho la Real Madrid

club pe care l-a mai pregătit între 2010 şi 2013. „The Special One” este se află în prezent la Benfica Lisabona, cu care a terminat pe locul 3 în Portugalia.

. Antrenorul lusitan se va întâlni personal cu Florentino Perez săptămâna viitoare pentru a pune la punct ultimele detalii înaintea startului colaborării cu gruparea de pe Bernabeu. În precedentul mandat, „The Special One” a câștigat un campionat, o Cupă a Spaniei și o Supercupa Spaniei.

„Am fost foarte mare fan Mourinho până când… (n.r. – S-a epuizat?) Nu neapărat. Mourinho a fost obișnuit să fie star. Și la FC Porto a fost star. A câștigat UEFA Champions League și cu jucători de 300.000/an, ceea ce aveau unii pe săptămână. A plecat la Inter unde a făcut ceva ieșit din comun. O echipă făcută după mintea lui, cu jucători refuzați de alții: Milito, Thiago Motta, etc. N-a avut bani să aducă top, top, dar și acolo el era vioara întâi. După care a vrut să fie vioara întâi la Real Madrid. Era greu să fii vioara întâi într-un vestiar în care existau Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Serio Ramos. Era complicat.

Acolo, un tip care nu pune mai presus de echipă orgoliul, egoul, poate că înțelegea, dar el nu. El s-a luat în piept cu toți și nu a făcut ce se aștepta lumea. Nu a fost The Special One la Madrid”.

Să îl citez pe Mircea Lucescu, valoarea unui antrenor sunt date de ultimul lui rezultat. Ultimele rezultate ale lui Mourinho sunt locul 3, neînvins în Portugalia, dar nu s-a calificat în Champions League. Mergând puțin în urmă, ultimulrezultat important în Europa a fost în play-off-ul Champions League, el pierzând cu Fenerbahce cu Benfica. Apoi s-a dus la Benfica. Poate ar fi fost mai indicat ca Madrid să apeleze la un rising star, la un antrenor care în ultima vreme a ieșit în evidență sau un nume sacru, cum e Klopp, care e un nume sacru. A făcut performanțe inimaginabile”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

