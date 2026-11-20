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Gigi Becali s-a despărțit de Mihai Stoica și i-a adus la club pe Lukas Szukala și Raul Rusescu și va colabora în aducerea de jucători cu mai mulți agenți de jucători printre care Bogdan Apostu. Unul dintre jucătorii țintiți este sirianul trecut pe la Juventus, Ammar Ramadan.

Ammar Ramadan nu îl impresionează pe Mihai Stoica, deși Gigi Becali vrea să plătească 1 milion

Mihai Stoica spune că acest fotbalist este unul decent, însă nu crede că este mai bun ca Aymen Boutoutaou. Gigi Becali a anunțat că va plăti 1 milion de euro pentru jucător, însă rămâne de văzut dacă acesta va accepta salariul propus. De asemenea, MM Stoica este de părere că Ramadan ar alege, mai degrabă, varianta de a merge în Cehia, fiind dorit și de Slavia Praga.

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„(n.r. – despre Ramadan) Ramadan e bun jucător. Nu știam de clauza de un milion, dar e bun jucător. Cel mai bun jucător al echipei care domină autoritar campionatul slovac, unde mai joacă și Slovan Bratislava. Cred că este golgheterul campionatului, un jucător foarte interesant. Teoretic ar trebui să-l ia cehii. Sezonul ăsta e foarte bun.

Și cel dinainte nu a fost. Dar celelalte nu au fost așa. Sezonul ăsta a fost bun, bun. Acum zice că Gigi vrea jucători de forță, cu gabarit, nu se încadrează, dar este jucător bun. Mie mi se pare Aymen jucător mai bun. Dacă mă puneai să aleg între el și Aymen, nu. Mie mi s-a părut Aymen un jucător foarte bun. Acum rămâne de văzut”, a explicat Mihai Stoica la Prima Sport.

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Mihai Stoica vrea ca meseria de impresar să dispară la nivelul fotbalului mondial

după ce patronul FCSB s-a plâns de impresari și de modul în care aceștia încearcă să stoarcă de bani pe toată lumea. Mihai Stoica și-ar dori ca această meserie să dispară, pentru că este una toxică.

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„(n.r. – despre faptul că Gigi s-a plâns de agenții de jucători) Eu vorbeam cu el și îi spuneam toate stadiile negocierilor cu jucători care costa bani. M-au terminat. Dacă s-ar putea desființa ceva în fotbal, mi-ar plăcea să fie desființată meseria de agent de jucători. Să existe un avocat care să aibă o sumă fixă pe care să o ia din contractul jucătorului. Să nu mai existe agenți de jucători care fac sute de milioane la nivel global doar pentru că dau un telefon sau asistă jucătorii. ”, a completat Stoica.