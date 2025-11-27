MM Stoica, vizibil afectat după înfrângerea FCSB la Belgrad: „Nu îmi doresc altceva decât să se termine mai repede anul 2025”

ADVERTISEMENT

Seară neagră pentru campioana României la Belgrad. FCSB a pierdut duelul cu Steaua Roșie cu scorul de 0-1 și rămâne cu șanse minime la o calificare în primăvara Europa League. Mihai Stoica, președintele clubului din capitală, a analizat partida din Serbia.

FCSB, în derivă! Campioana României, 4 înfrângeri la rând în Europa League

FCSB părea că poate obține un rezultat bun din duelul de pe Marakana. Din minutul 27 campioana României a jucat în superioritate numerică, însă parcă de atunci jocul echipei lui Elias Charalambous s-a rupt, iar paradoxal sârbii au pus tot mai multă presiune.

ADVERTISEMENT

Până la urmă Steaua Roșie Belgrad a reușit să deschidă scorul în partea a doua a jocului. FCSB, deși a avut posesia mingii, nu a reușit să se apropie periculos de poarta adversă și

Mihai Stoica, cu moralul la pământ după înfrângerea de la Belgrad

, recunoaște că meciul de la Belgrad a fost unul modest. Oficialul campioanei României a scos în evidență seria de greșeli comise de fundașul Ngezana și nu înțelege de ce lucrurile nu se mai leagă.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să lăsăm capul jos. Umilitor. Ceva ce se anunța perfect să ajungă în două-trei minute să arate dezastros. Am făcut o primă jumătate bună. Au avut și ei ocazii. Zima a fost inspirat. Bara lui Cisotti parcă anunța altceva.

ADVERTISEMENT

Nesfârșitul șir de greșeli făcute de Ngezana a dus la deschiderea scorului. Nu îmi doresc altceva decât să facem cât mai multe puncte în campionat și să se termine mai repede anul 2025 pentru a ne putea replia și a începe 2026 mai bine. Faceți un rezumat cu intervențiile lui Ngezana din ultimele două sezoane și uitați-vă la greșelile de acum. Nu se poate antrena asta. Încercăm. Vedem ce fac și alții.

Liverpool, campioană en titre, face transferuri de 500 de milioane și Dennis Man le dă 4-1. Mă gândesc că și oamenii ăia știu ce să facă. E complicat să găsești explicații. E o foarte, foarte mare dezamăgire. Sperăm să facem cât mai multe puncte. Mergem la Constanța. Vom vedea ce schimbări vor fi. Trebuie să spălăm rușinea de aici”, a declarat MM Stoica la