Mohamed Salah, revenire de senzație?! S-ar putea duela cu un celebru român

Mohamed Salah (33 de ani) a anunțat deja că o va părăsi pe Liverpool la finalul acestui sezon, după nu mai puțin de 9 ani petrecuți pe Anfield. Contractul fotbalistului egiptean urma să expire în vara lui 2027, dar . Astfel, Salah va îmbrăca tricoul unei alte echipe începând din stagiunea următoare, însă viitoarea destinație a atacantului rămâne sub semnul întrebării. Totuși, cei de la Gazzetta dello Sport au anunțat faptul că AS Roma este una dintre principalele variante pe care egipteanul le ia în calcul.

Mo Salah, aproape de o revenire la AS Roma! S-ar putea duela cu Cristi Chivu

Publicația din Cizmă a dezvăluit că odată ce anunțul despărțirii lui Salah de Liverpool a fost făcut public, fotbalistul egiptean a intrat pe radarul mai multor cluburi importante, atât din Europa, cât și din Arabia Saudită sau MLS. Chiar și așa, se pare că atacantul în vârstă de 33 de ani și-a făcut un „shortlist” personal, iar AS Roma se află printre echipele din vârful listei. Totuși, italienii au mai precizat faptul că există și un aspect care ar putea face ca acest transfer să nu se realizeze. Este vorba despre partea financiară.

„AS Roma se numără printre cluburile pe care Momo (n.r. – Salah) le ia în calcul pentru stagiunea următoare. Există însă și o mică problemă, și anume partea financiară, având în vedere că Salah câștigă în prezent peste 12 milioane de euro net pe an, iar plafonul salarial stabilit de ‘gialorossi’ pentru sezonul viitor a fost setat la maximum 4 milioane de euro net. În plus, Salah a fost deja abordat de două cluburi importante din Arabia Saudită, Al-Ittihad și Al-Qadsiah, care ar fi dispuse să-i ofere egipteanului un salariu cel puțin la fel de mare ca cel pe care îl încasează acum la Liverpool, dacă nu chiar mai mare. Există, de asemenea, un interes puternic și din Major League Soccer, cu cei de la San Diego în prim-plan.

Totuși, Arabia Saudită se află într-o zonă tensionată, foarte aproape de conflictul iscat în Orientul Mijlociu, ceea ce ridică semne de întrebare pentru jucător. Pe de altă parte, Statele Unite ale Americii se află la o distanță mare față de Egipt, țara sa natală, iar acest lucru ar putea cântări la fel de mult în decizia pe care o va lua fotbalistul. Așadar, Momo pare să ia în calcul și o altă variantă – posibilitatea de a petrece un an la Roma, urmând să decidă ulterior ce îi rezervă viitorul, legătura sa cu clubul de pe Olimpico fiind în continuare una foarte puternică”, au scris jurnaliștii Gazzettei dello Sport.

Salah a mai jucat la Roma între 2015 și 2017, înainte de transferul la Liverpool

Fotbalistul egiptean a mai îmbrăcat în trecut tricoul „giallorossilor”. Practic, performanțele impresionante pe care le-a înregistrat pe Olimpico în perioada 2015-2017 i-au adus lui Salah transferul la , o mutare că i-a propulsat cariera. De-a lungul celor două sezoane petrecute în capitala Italiei, egipteanul a strâns 83 de meciuri în toate competițiile pentru „lupi”, timp în care a reușit să înscrie 34 de goluri și să ofere 21 de pase decisive.

Marele său regret în momentul în care a părăsit-o pe Roma a fost că nu a reușit să câștige niciun trofeu pe Olimpico. Acest lucru se va putea schimbă însă, asta dacă Salah va accepta o reducere substanțială a salariului pentru a reveni în tabăra „giallorossilor”. În ultimii ani, ambițiile clubului roman au crescut mult, odată cu câștigarea UEFA Conference League (2021/2022) și cu participarea în finala Europa League (2022/2023), iar dacă va reuși să-l transfere pe Salah, trupa lui Gasperini va putea deveni o nucă și mai tare în Serie A, unde se va lupta pentru supremație cu Interul lui Cristi Chivu.