Mo Salah, gest uluitor care nu s-a văzut la TV, imediat după ce Egipt s-a calificat la penalty-uri în optimile CM. Video

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Egiptul și-a respectat statutul de favorită și a reușit să învingă Australia în 16-imile Cupei Mondiale. Africanii s-au impus cu 4-2 la loviturile de departajare după ce scorul la finalul celor 120 de minute a fost 1-1. După ce Hossam Abdelmaguid a marcat și a adus calificarea Egiptului în optimi, căpitanul Mohamed Salah (34 de ani) a făcut un gest surprinzător.

Mohamed Salah, gest superb după ce Egiptul s-a calificat în optimile Cupei Mondiale

Egiptul nu câștigase niciun meci la Cupa Mondială înainte de ediția din acest an, așadar „faraonii” au un parcurs istoric în SUA, Canada și Mexic. După ce a terminat pe locul 2 în grupa G, în urma Belgiei, reprezentativa africană a întâlnit Australia în faza 16-imilor. Egiptul a deschis scorul în minutul 13, prin Emam Ashour, însă „cangurii” au restabilit egalitatea în partea secundă, după autogolul lui Mohamed Hany.

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. După ce Abdelmaguid a marcat și a adus calificarea, Mohamed Salah s-a bucurat timp de câteva secunde, însă mai apoi a mers și i-a consolat pe adversari înainte de a sărbători alături de colegi. În optimi, Egiptul va înfrunta .

🚨🚨| Instead of celebrating Egypt’s historic achievement with his teammates, Mo Salah went straight to console the Australian players after their heartbreaking elimination. ❤️🥹 Sportsmanship 👏 — Goals Side (@goalsside)

Ce a declarat Mohamed Salah după ce Egiptul s-a calificat în optimile Cupei Mondiale

Mohamed Salah a vorbit la finalul meciului despre performanța istorică realizată de naționala Egiptului. „Am scris istorie. Le-am spus băieților înainte de meci să se bucure de joc, să nu fie afectați de presiune. Sunt fericit că am reușit să câștigăm. Adversarii au avut ghinion, au pierdut la penalty-uri, dar sunt fericit că noi am scris istorie astăzi.

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(n.r. ai decis să execuți o ‘Panenka’) Dacă ar fi fost cineva care să facă asta, aș fi fost eu, pentru că am mai multă experiență, am vrut să le dau încredere. M-am decis în ultimul moment să fac asta, nu știu dacă e ultima mea Cupă Mondială, dar trebuia să o fac”, a spus fostul jucător al lui Liverpool.

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