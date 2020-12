Mo Salah nu exclude posibilitatea unui transfer la Real sau Barcelona: „Cine ştie ce se va întâmpla”

Mo salah, superstarul lui Liverpool, ar putea ajunge în viitor la Real Madrid sau Barcelona. Întrebat dacă ar vrea să semneze cu una dintre cele două echipe, jucătorul egiptean nu a exclus posibilitatea de a ajunge să evolueze pentru catalani sau madrileni.

Mohamed Salah (28 de ani) trece la Liverpool prin cea mai bună perioadă a carierei lui. Câștigător al Ligii Campionilor și al campionatului englez, jucătorul din Egipt a discutat deschis cu jurnaliștii de la AS despre viitorul lui.

Vedeta lui Liverpool nu a exclus posibilitatea de a semna cu Real Madrid sau Barcelona, după ce au apărut mai multe informații legate de plecarea sa de la echipa engleză.

Mo Salah vrea să ia din nou Liga Campionilor cu Liverpool

Chestionat dacă ar zice nu unui transfer la Real Madrid sau Barcelona, egipteanul a spus: „Real Madrid şi Barcelona sunt două cluburi de top. Cine ştie ce se va întâmpla în viitor? Acum sunt concentrat pentru a câştiga titlul şi Champions League din nou cu Liverpool”.

Vedeta din Egipt a fost chestionată mai apoi cât timp se mai vede evoluând pentru formația engleză. „E o întrebare dificilă, dar acum pot spune că totul este în mâinile clubului. Bineînţeles că vreau să dobor recorduri aici, dar totul depinde de club”, a zis Salah.

„Madrid sau Barcelona?” / ”Cine știe?”, a fost titlu celor de la AS, pe prima pagină. Ajuns la echipa engleză de la AS Roma, în vara lui 2017, în schimbul a 42 de milioane de euro, Mohamed Salah are o înțelegere cu Liverpool valabilă până în 2023. El valorează acum 120 de milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

Egipteanul este golgheter-ul lui Liverpool

Vedeta din Egipt a înscris deja de 13 ori pentru Liverpool în actualul sezon din campionatul Angliei, după cele două goluri marcate în deplasarea de sâmbătă de la Crystal Palace. Jucătorul de 28 de ani a reușit 16 goluri în toate competițiile și este cel mai bun marcator al lui Liverpool.

În 21 de partide în care a evoluat în Premier League în luna decembrie, jucătorul egiptean a marcat de 19 ori și a dat 9 pase de gol, ceea ce înseamnă o reușită și un assist la fiecare 66 de minute. Decembrie este cea mai bună lună pentru jucătorul lui Liverpool, potrivit statisticilor celor de la Opta. Salah a evoluat în 13 meciuri în Premier League în acest sezon pentru Liverpool. În Liga Campionilor a bifat 6 jocuri.

“Mi-aş dori să dobor toate recordurile clubului, ar fi frumos. Dar, după cum am mai spus, echipa este pe primul loc. Dar să dobori recorduri şi să câştigi meciuri este minunat”, a adăugat Salah, pentru jurnaliștii de la AS. Egipteanul a reușit să bată recordul lui Gerrard.

