Moarte absurdă la Iași: un bărbat a fost lovit de o ambulanță care ieșea cu spatele dintr-o curte. Ce riscă șoferul

Oana Bocskor
18.03.2026 | 14:46
Cine răspunde pentru moartea bărbatului lovit de ambulanță. Sursa foto: Colaj FANATIK/Facebook
O manevră greșită a unei ambulanțe a dus la moartea unui bărbat de 65 de ani în comuna Popești, Iași. Avocatul Artin Sarchizian explică care sunt pașii legali pentru a stabili vinovăția și ce factori contează în astfel de cazuri delicate.

Cine e responsabil pentru moartea bărbatului lovit de ambulanță?

O intervenție medicală obișnuită s-a transformat într-o dramă cumplită în comuna Popești, județul Iași. Un bărbat de 65 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o ambulanță aflată în misiune. Autospeciala ieșea din curtea unei locuințe, unde preluase o femeie de 76 de ani cu probleme cardiace, pentru a o transporta la spital.

Asistentul de pe ambulanță a început imediat manevrele de resuscitare, iar un al doilea echipaj de urgență, cu medic, a fost chemat la fața locului. Acesta a ajuns după aproximativ 20 de minute, însă, în ciuda eforturilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Primarul oferă primele informațiii: „A venit cu capul de beton”

FANATIK a discutat în exclusivitate cu primarul din localitate, Vasile Lupu, care a oferit detalii despre modul în care s-a produs tragedia. Potrivit acestuia, incidentul a avut loc pe o stradă laterală, adiacentă drumului județean, în timp ce ambulanța se afla în manevra de marșalier pentru a ieși pe drumul principal.

Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical

„Totul s-a petrecut pe o stradă adiacentă drumului județean. Era în manevra de marșalier, dădea cu spatele ca să iasă în strada principală, în DJ. Persoana respectivă, nu se știe sub ce circunstanțe, se află în spatele salvării. Șoferul nu l-a văzut și l-a acroșat.

Digisport.ro
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
În urma impactului a venit cu capul de beton. A făcut comoție cerebrală și a decedat. Nu avea viteze ambulanța, nu. Doar ce plecase de pe loc, urcase pacienta și urma să o ducă la spital. Se fac cercetări, a venit INML-ul și l-a luat. Vom vedea cine se face vinovat, până la urmă”, sunt informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, de la primarul comunei Popești din Iași, Vasile Lupu.

Victima din Popești, cunoscută autorităților, era șomer și fără copii

Mai departe, din discuția cu primarul comunei, am aflat că bărbatul decedat era cunoscut autorităților locale. Era șomer și se regăsea în evidența serviciilor de asistență socială, fiind un om care se mai întreținea cu munci ocazionale prin comună.

„Bărbatul de 65 de ani acroșat de mașina de ambulanță era șomer. Îl aveam în evidență la asistență social la primărie. Nu era pensionar, nu avea un job stabil. Se mai ducea cu ziua pe la anumiți cetățeni din comună.

Amolioaiei Petru este numele lui. Nu consuma alcool, nu era un cetățean problematic. Nu aveam copii, nu a fost căsătorit niciodată. Locuia în apropiere de locul unde s-a întâmplat incidentul. Are frați aici în comună, ei se vor ocupa de înmormântare. O să îi dăm și noi un ajutor de înmormântare”, ne-a dezvăluit edilul din localitatea ieșeană.

În final, primarul a ținut să precizeze, pentru FANATIK, și starea pacientei preluate de ambulanță în momentul accidentului, subliniind că aceasta nu a fost pusă în pericol: „Bătrâna aflată în ambulanță este în afara oricărui pericol, era luată în evidențele medicale de mult. Nu a fost niciun impact major, dădea cu spatele ambulanța, nu era cu viteză mare, așa că nu a fost afectată”.

Avocatul lămurește cine ar putea fi tras la răspundere

Pentru a clarifica aspectele legale ale incidentului, FANATIK l-a contactat pe avocatul Artin Sarchizian, care ne-a explicat cadrul speței și modul în care trebuie analizată culpa într-un astfel de caz.

„Într-o astfel de situație, culpa trebuie analizată în mod concret, în funcție de toate circumstanțele producerii evenimentului. Chiar dacă, la prima vedere, s-ar putea aprecia că șoferul ambulanței a efectuat o manevră riscantă, respectiv mersul înapoi, trebuie avut în vedere contextul specific: autospecialele de intervenție pot, în situații excepționale, să deroge de la regulile obișnuite de circulație.

Această derogare nu înlătură însă obligația conducătorului auto de a manifesta prudență și atenție sporită, cu atât mai mult în cazul unor manevre cu risc ridicat.

În egală măsură, trebuie verificat dacă autospeciala avea în funcțiune semnalele luminoase și sonore, întrucât acestea sunt menite să atragă atenția participanților la trafic și să le impună o conduită preventivă”, a spus avocatul Artin Sarchizian, pentru FANATIK.

Cum se stabilește vinovăția șoferului de ambulanță?

Avocatul a atras atenția că fapta nu poate fi judecată în termeni generali, ci doar în funcție de dovezi și comportamentul fiecărei persoane implicate: „Prin urmare, stabilirea vinovăției nu poate fi făcută abstract, ci doar în concret, cel mai probabil pe baza probelor administrate și a unei expertize tehnice, fiind posibilă inclusiv reținerea unei culpe comune, în funcție de conduita fiecărei persoane implicate.

Fapta este pedepsită cu închisoarea, însă în funcție de context, fiind vorba despre culpă, de regulă se merge pe suspendarea sub supraveghere, cu nu executare. Dar sunt foarte mulți factori de care depinde”.

Ce pregătește Iranul și cum ar trebui să reacționeze România: „De asta a...
Fanatik
Ce pregătește Iranul și cum ar trebui să reacționeze România: „De asta a fost făcut scutul de la Deveselu”
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat...
Fanatik
”Ultimul Mare Profet”, interzis 3 ani pe rețelele sociale după ce l-a amenințat pe Theodor Paleologu. A spus la audieri că ”e pregătit să-și apere patria”
Ei sunt marinarii de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Ce spun autoritățile...
Fanatik
Ei sunt marinarii de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Ce spun autoritățile despre ipoteza unei mine militare
