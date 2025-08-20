Moarte cumplită în Timiș: un bărbat a ars de viu în propria casă din cauza unei țigări nestinse

Un incendiu izbucnit în noaptea de 19 spre 20 august, în comuna Periam din județul Timiș, s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat a fost găsit carbonizat în propria locuință, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

Un bărbat a ars de viu în propria locuință

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (Timiș), flăcările au pornit, cel mai probabil, de la o țigară nestinsă. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și 13 subofițeri. De asemenea, la fața locului au intervenit și pompierii voluntari din cadrul SVSU Periam. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o singură cameră a locuinței și a fost stins înainte să se extindă la restul casei.

Din păcate, pentru un bărbat aflat în interior nu s-a mai putut face nimic. carbonizat. Alte două persoane au fost rănite: un bărbat s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral, iar o femeie a suferit un atac de panică. Ambii au fost transportați de urgență la spital.

ADVERTISEMENT

Bătrân de 89 de ani, mort din cauza unui incendiu pus intenționat

Pe 16 august, satul Valea Putnei din comuna Pojorâta, în propria gospodărie, după ce flăcările au mistuit anexele și acoperișul casei. Primele cercetări arată că focul ar fi fost pus intenționat, iar ancheta continuă pentru a stabili cine este vinovatul

Incendiul a izbucnit în jurul orei 22:00 și s-a răspândit rapid la două anexe, la acoperișul casei și la bunurile depozitate acolo. Au ars zeci de metri cubi de lemn, cereale și furaje, iar pericolul ca focul să cuprindă și alte clădiri a fost uriaș. Pompierii din Câmpulung Moldovenesc, sprijiniți de voluntarii din Pojorâta, au intervenit cu cinci autospeciale și o ambulanță SMURD.

ADVERTISEMENT

După mai bine de șase ore de luptă cu flăcările, echipajele au reușit să limiteze dezastrul și să salveze o parte din gospodărie și clădirile vecine. Din păcate, pentru bătrânul prins în mijlocul flăcărilor nu s-a mai putut face nimic.