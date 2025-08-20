News

Moarte cumplită în Timiș: un bărbat a ars de viu în propria casă din cauza unei țigări nestinse

Un bărbat a murit, iar alte două persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-o locuință din comuna Periam, județul Timiș.
Mădălina Cristea
20.08.2025 | 10:43
Moarte cumplita in Timis un barbat a ars de viu in propria casa din cauza unei tigari nestinse
Un bărbat din Timiș a avut parte de o moarte cumplită din cauza unei țigări nestinse. A ars de viu în propria locuință. Sursa foto: Digi24.

Un incendiu izbucnit în noaptea de 19 spre 20 august, în comuna Periam din județul Timiș, s-a soldat cu o tragedie. Un bărbat a fost găsit carbonizat în propria locuință, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

ADVERTISEMENT

Un bărbat a ars de viu în propria locuință

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (Timiș), flăcările au pornit, cel mai probabil, de la o țigară nestinsă. Salvatorii au intervenit cu două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și 13 subofițeri. De asemenea, la fața locului au intervenit și pompierii voluntari din cadrul SVSU Periam. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta într-o singură cameră a locuinței și a fost stins înainte să se extindă la restul casei.

Din păcate, pentru un bărbat aflat în interior nu s-a mai putut face nimic. El a fost găsit fără viață, carbonizat. Alte două persoane au fost rănite: un bărbat s-a ales cu un traumatism cranio-cerebral, iar o femeie a suferit un atac de panică. Ambii au fost transportați de urgență la spital.

ADVERTISEMENT

Bătrân de 89 de ani, mort din cauza unui incendiu pus intenționat

Pe 16 august, satul Valea Putnei din comuna Pojorâta, un bătrân de 89 de ani a fost găsit ars de viu în propria gospodărie, după ce flăcările au mistuit anexele și acoperișul casei. Primele cercetări arată că focul ar fi fost pus intenționat, iar ancheta continuă pentru a stabili cine este vinovatul

Incendiul a izbucnit în jurul orei 22:00 și s-a răspândit rapid la două anexe, la acoperișul casei și la bunurile depozitate acolo. Au ars zeci de metri cubi de lemn, cereale și furaje, iar pericolul ca focul să cuprindă și alte clădiri a fost uriaș. Pompierii din Câmpulung Moldovenesc, sprijiniți de voluntarii din Pojorâta, au intervenit cu cinci autospeciale și o ambulanță SMURD.

ADVERTISEMENT
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii avansate folosesc hoții...
Digi24.ro
Explozie a numărului de mașini furate. Ce metode și tehnologii avansate folosesc hoții pentru a sparge cele mai noi modele de mașini

După mai bine de șase ore de luptă cu flăcările, echipajele au reușit să limiteze dezastrul și să salveze o parte din gospodărie și clădirile vecine. Din păcate, pentru bătrânul prins în mijlocul flăcărilor nu s-a mai putut face nimic.

ADVERTISEMENT
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Digisport.ro
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
Tinerii spulberați de TIR pe A1 ar fi fost minori. Șoferul camionului, dezvăluiri...
Fanatik
Tinerii spulberați de TIR pe A1 ar fi fost minori. Șoferul camionului, dezvăluiri cumplite: „Pur și simplu s-au îmbrățișat și s-au aruncat. Am încercat să îi evit”
Un nou accident grav pe A1: un pieton a fost spulberat de un...
Fanatik
Un nou accident grav pe A1: un pieton a fost spulberat de un camion. Victima a murit pe loc
Percheziții DNA la primarul din Mangalia, anchetat că ar fi luat mită. Procurorii...
Fanatik
Percheziții DNA la primarul din Mangalia, anchetat că ar fi luat mită. Procurorii au descins la biroul edilului, dar și la locuința sa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB! Ce contract a semnat...
iamsport.ro
Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB! Ce contract a semnat jucătorul și detaliile mutării
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!