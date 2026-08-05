Moarte cumplită pentru fostul acționar al FC Argeș. Imperiul de sute de milioane de lei pe care îl lasă în urmă

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În spatele numelui cunoscut din fotbalul românesc se afla unul dintre cei mai importanți antreprenori din Argeș. Analiza FANATIK, realizată pe baza datelor de pe Termene.ro, arată că fostul acționar de la FC Argeș coordona un grup de companii cu afaceri de peste 111 milioane de lei anual, contracte cu statul și investiții în mai multe domenii, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia care i-a curmat viața.

Ultimele clipe ale fostului acționar al FC Argeș. Surse din anchetă dezvăluie ce făcea înainte de accident

Moartea lui Constantin Pănescu a produs un șoc atât în lumea afacerilor, cât și în fotbalul românesc. Fost acționar și sponsor al FC Argeș, omul de afaceri s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, în urma unui incident petrecut în gospodăria sa din comuna Rătești. Surse apropiate anchetei au declarat pentru FANATIK că a , folosind o pompă electrică. În același timp, aceleași surse susțin că Pănescu suferea și de afecțiuni cardiace, astfel că anchetatorii iau în calcul toate variantele privind cauza decesului. De altfel, autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cauza exactă a morții va fi stabilită în urma autopsiei medico-legale.

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Dimensiunea afacerilor deținute de Constantin Pănescu. Cine va continua compania care a ajuns la cifre de peste 111 milioane de lei

Analiza FANATIK realizată pe baza datelor disponibile pe arată că fostul acționar și sponsor al FC Argeș coordona un grup de companii cu activități în domenii extrem de variate, de la construcții metalice și dezvoltare imobiliară până la comerț și industrie. Piesa centrală a acestui grup era METABET C.F. SA, societatea pe care a dezvoltat-o în ultimele decenii și care a devenit una dintre cele mai importante companii din județul Argeș. În momentul decesului, Constantin Pănescu figura în continuare în conducerea firmei, alături de Bogdan-Stelian Pănescu și Cătălin-Marcel Pănescu, cei doi fiind considerați oamenii care vor asigura continuitatea afacerii de familie.

Ultimul bilanț financiar arată că societatea era departe de orice dificultate economică. În 2025, METABET C.F. SA a înregistrat o cifră de afaceri de peste 111 milioane de lei și un profit net de aproape 17 milioane de lei. Chiar dacă aceste valori au fost mai mici decât cele din 2024, când compania a depășit pragul de 124 de milioane de lei, firma a rămas una dintre cele mai solide din industrie. Indicatorii financiari confirmați de Termene.ro arată o situație rar întâlnită în mediul privat românesc. Compania avea capitaluri proprii de peste 152 de milioane de lei, aproape 107 milioane de lei în numerar și disponibilități, nu figura cu datorii restante la ANAF, iar probabilitatea de insolvență era estimată la doar 0,17%.

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Cum a evoluat METABET C.F. SA în ultimul deceniu. Cifra de afaceri aproape s-a dublat, iar profitul s-a multiplicat de peste cinci ori

Datele analizate de FANATIK arată și transformarea spectaculoasă a METABET C.F. În 2013, societatea realiza o cifră de afaceri de aproximativ 62 milioane de lei, iar profitul era de puțin peste 3 milioane de lei. Doar un deceniu mai târziu, afacerile depășeau 124 milioane de lei, iar profitul urca la peste 21 milioane de lei, pentru ca în 2025 să rămână la aproape 17 milioane de lei. Practic, profitul companiei s-a multiplicat de peste cinci ori în ultimii ani, iar disponibilitățile bănești au crescut de la aproximativ 1,3 milioane lei la aproape 107 milioane lei.

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Analiza documentelor oficiale arată că societatea a trecut prin mai multe reorganizări în ultimii ani. Au fost actualizate actele constitutive, au fost schimbate mandatele administratorilor, au fost eliminate și introduse coduri CAEN și a fost diminuat capitalul social. Cu toate acestea, modificările nu au afectat dezvoltarea companiei. Din contră, METABET C.F. SA a continuat să câștige contracte importante cu instituții publice precum CFR Călători, STB București, Apa Canal 2000, Servicii Edilitare Mioveni sau administrații locale.

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De la construcții metalice la agricultură și imobiliare. În câte domenii se extinsese compania lui Constantin Pănescu

Deși activitatea principală rămâne fabricarea construcțiilor metalice, . Lista codurilor CAEN autorizate include domenii care, la prima vedere, nu au legătură între ele: agricultură, creșterea bovinelor, ovinelor și cabalinelor, acvacultură, comerț, leasing, colectarea deșeurilor, construcții și numeroase alte activități economice. În paralel, societatea exporta produse în state precum Australia, Austria, Bulgaria și Elveția, în timp ce importa materii prime și echipamente din Belgia, Franța, Austria și alte state europene.

Un aspect neobișnuit apare în ultimul bilanț depus de companie. După ce ani la rând METABET C.F. SA a avut între 400 și peste 500 de angajați, iar în 2024 erau raportați 367 de salariați, pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 indicatorul privind numărul mediu de angajați nu mai apare completat, deși firma și-a continuat activitatea și a rămas profitabilă.

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Imperiul economic construit de Pănescu. Rețeaua de firme care i-a consolidat poziția în mediul de afaceri

Harta conexiunilor analizată de FANATIK arată că omul de afaceri nu era implicat doar în METABET C.F. SA. Acesta avea legături directe cu mai multe societăți din grupul Alcadibo, printre care ALCADIBO TOP 2000 SRL, ALCADIBO TRADING SA, METABET CONSTRUCT SRL, BARI SERV GROUP SRL, SUPER INVEST MOBILIARE SA, APARTAMENTUL SA și alte companii în care membrii familiei ocupă funcții de conducere sau dețin participații.

Astfel, dincolo de dispariția fostului sponsor al FC Argeș, în joc se află și viitorul unui grup de firme construit în zeci de ani, unul dintre cele mai importante din județul Argeș.