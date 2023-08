Moarte cumplită pentru un primar din Olt. A fost ucis de combina de treierat

Tragedia a avut loc sâmbătă seara, 12 august, în timp ce bărbatul se afla pe câmp. Primarul comunei Obârșia, Tudor Udrea, a murit din cauza hemoragiei masive. Bărbatul a vrut să verifice cum funcționează combina de treierat, care era staționată, dar cu componentele de tăiere în funcțiune.

Moarte cumplită pentru un primar din Olt

Bărbatul și-a prins piciorul în partea frontală a utilajului, iar martorii la eveniment nu au putut să-l ajute. Medicii ajunși la fața locului au constatat decesul, pentru că hemoragia a fost puternică și bărbatul nu a mai putut fi salvata. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Spitalul Orășenesc Corabia.

”La data de 12 august, în jurul orei 20,40, a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un utilaj agricol (combină agricolă), pe un teren agricol situat în extravilanul comunei Obârșia, județul Olt.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Nr. 10 Vișina, care au identificat trupul neînsuflețit al unui bărbat, în vârstă de 64 de ani, din comuna Obârșia, județul Olt. Trupul bărbatului a fost transportat la Spitalul Orășenesc Corabia, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind continuate cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Tudor Udrea era primar al comunei Obârșia, în județul Olt, de peste 30 de ani.

de-a lungul timpului, oamenii l-au reales mereu. Potrivit Adevărul, Tudor Udrea a fost declarat în urmă cu 10 ani informator al Securității, însă nici acest aspect nu l-a împiedicat pe bărbat să rămână primar etern în sat. USR Olt sublinia în urmă cu trei ani problemele cu legea pe care le avea primarul Tudor Udrea.

”Primarul PSD Tudor Udrea din Obârșia, primar de 30 de ani, a fost condamnat penal azi la 4 luni cu închisoarea pentru neglijență în serviciu. Udrea este și colaborator dovedit al Securității, potrivit unei hotărâri irevocabile din 2012 a CNSAS. Și totuși, deși este incompatibil, de 8 ani este tot în funcție”, transmitea USR Olt.

prezenta în urmă cu 6 ani un interviu cu acest primarul celor 2.902 oameni din Obârșia. Eternul primar mărturisea atunci că rămâne ”la fel de pasionat” să conducă satul, chiar și după zeci de ani de mandate. ”La fel de pasionat ca şi la primul mandat! Nu am obosit de fel, nici nu mi s-a luat, cum ar zice unii primari, sătui până peste cap de confruntarea permanentă cu cetăţenii sau, alţii, plictisiţi de munca lor.

Nu am lăsat să intervină rutina, am căutat să aduc mereu câte ceva nou în această comună, în viaţa locuitorilor ei. Nu am dat înapoi din faţa niciunei provocări şi, în colaborare cu Consiliul Local şi prin consultarea cetăţenilor, am reuşit să onorez această funcţie şi să dau comunei Obârşia o înfăţişare decentă. A conduce o Primărie nu este deloc un lucru uşor, trebuie tot timpul să fii atent la tot ce se întâmplă în jur, la tot ce are legătură cu viaţa oamenilor şi să fii gata să intervii acolo unde este nevoie”, povestea Udrea.