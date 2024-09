„Moarte, ești bine?”. Rareș Pop a fost 5 minute în comă! Momentele terifiante prin care a trecut fotbalistul Rapidului: „A dat pe lângă poartă și s-a prăbușit”

În sezonul 2022-2023, într-un meci UTA Arad – Hermannstadt, . Despre momentele terifiante prin care a trecut actualul fotbalist al Rapidului a discutat și președintele celor de la Atletico Arad.

Rareș Pop a fost 5 minute în comă! Momentele terifiante prin care a trecut fotbalistul Rapidului: “A dat pe lângă poartă și s-a prăbușit”

Bogdan Oneț este președintele celor de la Atletico Arad, academie care l-a dat și pe jucătorul Rapidului în fotbalul românesc. Acesta, aflat la momentul terifiant de acum două sezoane, a explicat motivul pentru care Rareș Pop a fost 5 minute în comă.

Așadar, oficialul academiei arădene a explicat că jucătorul giuleștenilor avea câteva probleme la testele EKG. Momentul în care acesta a leșinat a fost cauzat de o epuizare fizică și psihică a puștiului care avea 17 ani la acea vreme.

Oneț a mărturisit că la Arad era o presiune enormă în acea perioadă, iar pentru a ajuta echipa, motiv pentru care a cedat fizic.

Președintele celor de la Atletico Arad a mărturisit și faptul că s-a dus imediat la ambulanță pentru a vedea care este starea fostului său elev. Acesta a respirat ușurat când puștiul de 17 ani i-a făcut semn că este bine.

“El de mic a avut la rezultatele EKG o anomalitate, ceva în neregulă. El nu primea avizul pe loc, dar mergea la Timișoara, avea test de efort de 48 de ore pe care îl purta mai mereu. Nu are absolut nimic, atât că nu ieșea din prima bine la EKG.

Am fost la meci în tribună și am fost să îl văd și la salvare. A fost epuizat. A fost un an mai dificil pentru UTA. Era presiune și aveam nevoie de victorie atunci cu Hermannstadt. Țin minte că a dat la poartă pe lângă vinclu și pe urmă s-a prăbușit.

“Moarte, ești bine?”

Energie multă, stres, avea 17 ani. Toate cumulate au dus la acea cădere. Am știut că este epuizat atunci când s-a prăbușit. Trăgea de el pentru că era la echipa de suflet. Aici la Arad toată lumea e cu UTA și suntem înnebuniți după ea. Nu voia să dezamăgească lumea în acel meci.

Avea masca de oxigen pe față când am fost la salvare. Avem noi o vorbă între noi și i-am zis atunci ‘Moarte, ești bine?’. Și el mi-a făcut semn că e bine. Cuvântul ăsta îl foloseam noi la grupa de 2005 și el a zâmbit atunci când l-a auzit. Era în regulă”, a spus Bogdan Oneț la FANATIK SUPERLIGA.

Bogdan Oneț, despre momentul terifiant al lui Rareș Pop