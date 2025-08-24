Moarte învăluită în mister. O tânără a fost găsită fără suflare, cu 26 de iPhone-uri lipite pe corp

Moartea care a șocat comunitatea unui mare oraș. O tânără de 20 de ani a fost găsită fără suflare, cu 26 de iPhone-uri lipite pe corp. Inițial, nimeni nu a știut de ce adolescenta s-a stins din viață, însă autoritățile au elucidat misterul.

O tânără de 20 de ani a murit în timp ce călătorea cu autobuzul

O tânără de 20 de ani a murit în condiții misterioase. Adolescenta, originară din Brazilia, călătorea cu autobuzul din Foz do Iguaçu spre São Paulo. La un moment dat, i s-a făcut rău, iar pasagerii prezenți în autobuz au decis să alerteze șoferul. În acel moment, șoferul autobuzului a făcut o oprire la un restaurant din regiunea Parana.

Potrivit presei locale, șoferul a mers în restaurant pentru a cere ajutor. Între timp, în autobuz, tânăra a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar pasagerii nu au știut ce să îi facă. Inițial, adolescenta a manifestat probleme respiratorii, după care situația a început să se complice.

Șoferul autobuzului a chemat medicii de la Serviciul Mobil de Urgență. Ajunși la fața locului, aceștia au intervenit rapid pentru a o salva pe tânără. Medicii au ajuns la concluzia că adolescenta suferea de dificultăți de respirație, iar simptomele erau asociate cu cele ale unei crize post-epileptice.

În timp ce medicii depuneau eforturi pentru a o salva, inima tinerei s-a oprit brusc. Aceasta a încetat să mai respire. Paramedicii au încercat să o resusciteze timp de 45 de minute, însă eforturile lor au fost în zadar. , cauza preliminară fiind stop cardiorespirator.

Tânăra avea lipite pe corp 26 de iPhone-uri

În timp ce încercau să o salveze, paramedicii au observat că , printre care și telefoane mobile. Mai exact, 26 de iPhone-uri. În acel moment, la fața locului a fost chemată poliția.

Ajunși la fața locului, polițiștii au verificat bagajul tinerei, pentru a vedea dacă pot găsi indicii care să îi ajute în cadrul anchetei. Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit mai multe sticle de alcool. Descoperirea a ridicat suspiciuni de contrabandă, motiv pentru care au fost aduși câini special antrenați.

Deși nu au fost găsite droguri asupra tinerei, polițiștii au fost de părere că aceasta era implicată în activități de trafic ilegal. Cadavrul a fost transportat la Institutul Medico-Legal pentru autopsie, iar bunurile găsite asupra ei și confiscate au fost predate poliției federale, care se ocupă de caz.

„Cazul este în curs de investigare, iar noi așteptăm rezultatele expertizelor medico-legale pentru a stabili exact cauza morții. Din informațiile preliminare, femeia călătorea singură din Foz do Iguaçu spre São Paulo. Cele 26 de telefoane mobile lipite de corpul ei au fost confiscate și trimise la Serviciul Federal de Venituri.”, arată comunicatul Poliția Civilă din Paraná, potrivit .

Care sunt teoriile cu privier la moartea tinerei

Principala teorie susține că tânăra ar fi putut să transporte ilegal telefoanele, motiv pentru care le avea ascunse sub haine. Se pare că, în ultimii ani, Brazilia a înregistrat o creștere a contrabandei cu smartphone-uri. Potrivit H2FOX, doar în primele cinci luni din 2025, confiscările de telefoane introduse ilegal au crescut cu 25%. Valoarea totală a acestora este echivalentă cu 28.53 milioane de euro.

Traficul ilegal de telefoane este o problemă veche în Brazilia. Și anii anteriori au fost, de asemenea, problematici în ceea ce privește contrabanda cu telefoane. Forbes a relatat că, la începutul lui 2023, telefoanele vândute ilegal reprezentau 9% din piață. Între timp, procentul a crescut semnificativ, ajungând la 25% până la sfârșitul anului.

Datele recente sugerează că aproximativ 10.000 de telefoane mobile sunt introduse ilegal zilnic în Brazilia.