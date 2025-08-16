News

Moarte misterioasă într-un bloc din Capitală: cadavrul unei femei a fost ascuns de soț timp de o săptămână. Ce spun vecinii

Polițiștii sunt în alertă, după ce cadavrul unei femei a fost găsit într-un apartament din Capitală. Trupul neînsuflețit se afla într-o stare avansată de degradare
Codrina Menţel
16.08.2025 | 16:28
Moarte misterioasa intrun bloc din Capitala cadavrul unei femei a fost ascuns de sot timp de o saptamana Ce spun vecinii
Moarte misterioasă într-un bloc din Capitală: cadavrul unei femei a fost ascuns de soț timp de o săptămână. Ce spun vecinii. Foto: hepta.ro

Oamenii legii au de-a face cu o moarte suspectă. S-a dat alarma într-un bloc din Capitală, iar descoperirea este una macabră. Cadavrul unei femei, aflat într-o stare avansată de degradare, zăcea într-o locuință de câteva zile bune. Ce spun vecinii.

Cadavru găsit într-un apartament din București

Trupul unei femei, în vârstă de 65 de ani, a fost găsit într-o locuință din Sectorul 6 al Capitalei. Imobilul se află pe Bulevardul Timișoara, iar vecinii, deranjați de un miros înțepător ce persista pe scara blocului, au fost cei care au dat alerta.

La fața locului s-au deplasat mai mulți polițiști, pentru a investiga cazul. Se pare că femeia zăcea în cameră, lângă pat. De asemenea, s-a constatat faptul că aceasta murise cu aproximativ o săptămână în urmă.

Potrivit primelor date, victima locuia alături de soțul său. Bărbatul a fost ridicat imediat și dus la audieri. Oamenii legii vor să afle motivul pentru care acesta nu a sunat la 112 în momentul în care partenera de viață a murit.

Trupul neînsuflețit va ajunge pe mâna medicilor legiști. Necropsia va arăta dacă aceasta a fost ucisă de propriul soț sau dacă moartea a survenit dintr-o cauză naturală.

Ce spun vecinii

Vecinii sunt îngroziți și nu-și pot explica modul în care s-a putut petrece o astfel de tragedie chiar la ei în bloc. Ba mai mult, un locatar susține că l-a văzut pe bărbat, în urmă cu doar câteva zile.

„M-am întâlnit cu el şi alerga pe stradă. Acum vreo 4-5 zile”, a declarat acesta, conform observatornews.ro. Tot oamenii din bloc susțin că femeia era bolnavă, dar s-ar fi înțeles bine cu soțul ei.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat. Doamna era foarte bolnavă şi bărbatul a stat cu ea şi a păzit-o tot timpul. Au fost oameni care s-au iubit”, a povestit un alt vecin, potrivit sursei menționate. Între timp, oamenii legii vor stabili dacă este vorba despre o crimă sau o moarte naturală.

