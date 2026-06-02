Moarte misterioasă la Craiova. Un bărbat a fost găsit împușcat în beciul casei. Cine mai era în locuință: „Nimeni nu își poate explica”

ADVERTISEMENT

Moarte dramatică la Craiova: un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost găsit mort în propria locuință. Polițiștii ajunși la fața locului în cursul dimineții de marți, 2 iuni e 2026, au descoperit o armă de vânătoare lângă trupul neînsuflețit al individului.

Moarte misterioasă la Craiova. Un bărbat a fost găsit împușcat în beciul casei sale

FANATIK a aflat câteva informații în exclusivitate despre acest caz. Știm ce iau în calcul cel mai probabil oamenii legii cu privire la această moarte: a fost, așadar, una accidentală sau putem vorbi despre o sinucidere?

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK din cadrul anchetei morții bărbatului de 60 de ani, criminaliștii iau în calcul ca o primă variantă ipoteza sinuciderii. Spunem asta deoarece tragedia s-a produs în beciul locuinței și nu undeva în curte sau pe un teren de vânătoare astfel încât să putem vorbi despre o descărcare accidentală a armei de vânătoare. Potrivit surselor noastre, bărbatul deținea în mod legal arma de vânătoare, fiind cunoscut în localitate ca având această pasiune.

Informații exclusive despre cazul de la Craiova: soția bărbatului era în casă când acesta și-a luat viața

De ce este considerată misterioasă moartea doljeanului? Se pare că acesta nu a lăsat în urmă niciun bilet de adio, iar apropiații acestuia susțin că nu avea afecțiuni sau probleme de natură emoțională. Nimeni nu își explică, așadar, de ce a recurs la acest gest extrem (asta dacă se va confirma, într-adevăr, oficial, că a fost vorba de o sinucidere, după cum arată mai toate indiciile).

ADVERTISEMENT

„Mai mult ca sigur e vorba de o sinucidere. Nu a fost găsit niciun bilet de adio până în momentul ăsta și nici de la membrii familiei nu rezultă că ar fi avut ceva probleme medicale sau că ar fi avut vreo decepție sau chestiuni de acest tip. Nimeni nu își poate explica de ce a recurs la acest gest.

ADVERTISEMENT

Arma era a lui, deținută în mod legal, fără nicio problemă. Nu încape discuția de un uz ilegal. Uzul ar fi acum ilegal, căci e absorbit în infracțiunea de ucidere din culpă, dar nu e vorba de o armă deținută ilegal. Soția lui era în casă. Cel mai probabil soția a auzit împușcătura, acesta recurgând la acest gest în beci, și atunci a mers repede împreună cu băiatul lor, iar el a sunat apoi la 112”, au declarat surse din cadrul în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

În ce condiții se poate deține legal o armă de vânătoare în România

Deținerea unei arme de vânătoare în țara noastră, e condiționată de câteva aspecte. În primul rând, persoana care deține o astfel de armă trebuie să aibă un cazier judiciar curat, să fie aptă din punct de vedere medical pentru a o utiliza și, de asemenea, este supusă unei expertize psihologice. Ulterior, cel care deține arma de vânătoare devine membru al unei asociații de vânătoare unde trebuie să efectueze o perioadă de stagiatură.

Pasul esențial este susținerea examenului pentru obținerea permisului de vânător, care include probe teoretice și practice. După promovare, se poate solicita permisul de armă tip B pentru arme de vânătoare, eliberat de Poliție. Este obligatorie și încheierea unei asigurări de răspundere civilă.

ADVERTISEMENT

Abia după obținerea tuturor acestor documente, arma poate fi achiziționată legal, de la un armurier autorizat, și înregistrată în evidențele Poliției. Deținerea fără aceste condiții constituie infracțiune și se pedepsește conform legii.