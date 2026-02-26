News

Moarte misterioasă la o bază sportivă! Ce s-a descoperit despre bărbatul găsit fără viață în saună

Un bărbat a fost găsit fără viață într-o saună din incinta unei baze sportive. Noi informații ies la iveală despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Oana Bocskor
26.02.2026 | 13:45
Moarte misterioasa la o baza sportiva Ce sa descoperit despre barbatul gasit fara viata in sauna
Moarte misterioasă la o bază sportivă! Sursa foto: Colaj FANATIK
Episod dramatic petrecut într-un complex sportiv, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla în saună. Intervenția echipajelor medicale nu a mai putut schimba deznodământul, iar primele informații apărute în cadrul anchetei aduc detalii importante despre circumstanțele în care s-a produs nenorocirea.

Incident mortal la o bază sportivă din Timișoara

Un apel la 112, efectuat miercuri seara, 25 februarie, în jurul orei 21:05, a anunțat că un bătrân a acuzat probleme de sănătate în timp ce se afla într-o saună din incinta unei baze sportive de pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu din Timișoara.

La scurt timp, echipaje ale poliției și un echipaj medical s-au deplasat de urgență la fața locului, însă intervenția cadrelor medicale nu a mai putut schimba deznodământul. Persoana în cauză, în vârstă de 75 de ani, a fost găsit într‑o stare gravă și, în ciuda eforturilor de resuscitare, medicii au declarat decesul la fața locului.

Bărbat găsit fără viață în saună! Afecțiunile medicale ar fi avut un rol decisiv

Potrivit informațiilor obținute de FANATIK din surse apropiate anchetei, primele evaluări făcute de medici ar indica faptul că decesul ar fi survenit în urma unui infarct miocardic. Din verificările preliminare reiese că bărbatul era cunoscut ca având probleme de hipertensiune arterială, aspect care ar putea avea legătură cu sfârșitul fulgerător.

„Din câte am înțeles, ca primă cauză medicii ar fi spus aseară că ar fi intrat în stop cardiorespirator. Bărbatul era cunoscut ca având probleme de hipertensiune arterială”, au dezvăluit reprezentanții din mediul apropiat cazului.

Ce legătură avea bătrânul cu centru unde a fost găsit decedat

Mai mult, persoane care l-au recunoscut la fața locului au declarat că acesta ar fi fost un fost angajat al bazei sportive, lucrând în trecut la bazin. Însă, acesta era pensionar de mai mult timp și nu ocupa vreo funcție de conducere sau de profesor.

„Din ce spuneau oamenii care l-au recunoscut este un fost angajat, nu profesor sau cu vreo funcție, ci angajat la bazin. Dar fost angajat, acum era pensionar”, au mai precizat, pentru FANATIK, surse judiciare.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții. În paralel, polițiștii au deschis un dosar și continuă cercetările pentru a clarifica toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Cui aparține complexul sportiv din Timișoara

Baza sportivă situată pe strada Profesor Doctor Aurel Păunescu Podeanu din Timișoara se numește Baza Sportivă nr. 2 Politehnica și este parte din complexele sportive ale Universității Politehnica Timișoara. Aceasta cuprinde, printre altele, bazine de înot (interior și exterior), o saună, o sală de sport, terenuri de fotbal și de tenis, terenuri de baschet și alte facilități pentru sport și recreere.

Complexul este administrat și utilizat de Universitatea Politehnica Timișoara, iar terenurile și facilitățile fac parte din infrastructura pe care instituția o pune la dispoziția studenților, personalului și comunității pentru activități sportive diverse.

Semnale de alarmă ridicate de incendiul de la unitate sportivă

Nu este prima dată când o bază sportivă din Timișoara se află în centrul unui incident. În octombrie 2019, o situație tensionată a izbucnit într-una dintre sălile de sport de pe bulevardul Cetății, când în sauna complexului a izbucnit un incendiu, ceea ce a dus la evacuarea rapidă a zeci de persoane aflate fie la antrenamente, fie la relaxare.

La fața locului au intervenit imediat echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, cu două autospeciale de stingere și 13 pompieri, sprijiniți de două echipaje SMURD. Din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar focul a fost lichidat rapid, afectând doar spațiul saunei.

Ulterior, poliția a deschis o anchetă, iar cercetările au indicat că incendiul ar fi fost provocat intenționat, ridicând întrebări privind siguranța în cadrul complexului. Incidentul a fost considerat un semnal de alarmă cu privire la măsurile de prevenție și securitate, chiar dacă baza sportivă continuă să fie frecventată de timișoreni.

