Moarte șocantă în sport! Fostul căpitan și antrenor al naționalei s-a aruncat de pe un pod

Tragedie uriașă în sportul mondial. Un fost căpitan și antrenor de echipă națională a murit după un gest necugetat. A sărit de pe un pod!
Cristian Măciucă
03.09.2025 | 13:04
Moarte socanta in sport Fostul capitan si antrenor al nationalei sa aruncat de pe un pod
Moarte șocantă în sport! Fostul căpitan și antrenor al naționalei s-a aruncat de pe un pod. FOTO: Fanatik

O moarte șocantă a avut loc în Lituania. Mindaugas Kieras, fost căpitan și antrenor al primei reprezentative de hochei, a decedat în mod tragic la vârsta de 45 de ani. El s-a stins din viață din cauza rănilor suferite după ce a sărit într-un râu de pe un pod.

Moarte șocantă în hochei! Fostul căpitan și antrenor al Lituaniei s-a aruncat de pe un pod

Fostul căpitan și antrenor al echipei naționale de hochei pe gheață a Lituaniei, Mindaugas Kieras, și-a pierdut viața într-un mod cumplit.

„După cum mi-a spus soția lui, a sărit de pe un pod în râul Sventoji și, încă de la identificare trupului, s-a putut vedea că avea capul și gâtul perforate.

Cred că trebuie să fi fost niște piloni sau ceva asemănător în râu”, a declarat fostul hocheist și prieten al lui Kieras, Sarunas Kuliesius, conform televiziunii publice din Lituania, LRT, citată de sport.aktuality.sk.

„Hocheiul lituanian a pierdut un mentor, un lider și un simbol al sportului național”

Decesul fostului mare sportiv lituanian a fost anunțat și de Federația Lituaniană de Hochei. După încheierea carierei de jucător, Kieras a activat ca antrenor la mai multe echipe naționale, inclusiv la cea de seniori.

„Hocheiul lituanian a pierdut un mentor, un lider și un simbol al sportului național. Sâmbătă a venit o veste tragică, ce a șocat întreaga comunitate sportivă.

Mindaugas Kieras, fost antrenor al echipei naționale de hochei a Lituaniei, fost căpitan și suflet al echipei, și antrenor principal al clubului Vilnius Hockey Punks, a murit în urma unui accident”, a transmis federația de hochei din Lituania.

Cine a fost Mindaugas Kieras, hocheistul care s-a aruncat de pe un pod

Mindaugas Kieras, care avea 45 de ani înaintea tragicului eveniment, a jucat două decenii în diviziile inferioare ale Campionatului Mondial, acolo unde a strâns 94 de meciuri,  marcând 15 goluri și oferind 29 de pase decisive. La juniori a mai adăugat alte 6 partide, niciun alt lituanian neavând mai multe selecții la echipa națională.

Pe lângă cluburile din Lituania, a evoluat și în dincolo de granițe. Kieras a purtat tricourile echipei bieloruse Neman Grodno, ale scoțienilor de la Edinburgh Capitals, precum și ale cluburilor engleze Basingstoke Bison, Milton Keynes Lightning, Slough Jets și Solihull Barons.

