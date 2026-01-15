Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă

ADVERTISEMENT

Fostul fotbalist rus Layonel Rasakovich Adams a murit pe 14 ianuarie 2026, la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la fereastra unui bloc înalt din orașul Zvenigorod, regiunea Moscova. Informația a fost confirmată de autoritățile ruse.

Potrivit declarațiilor oficiale, trupul lui Adams a fost găsit sub fereastra clădirii de locuit, iar echipele de intervenție sosite la fața locului nu l-au mai putut salva. Ancheta oficială continuă, iar anchetatorii nu au exclus, în această fază, nici varianta unei crime, nici pe cea a .

Până în prezent, nu există o clarificare definitivă a motivului pentru care fotbalistul a căzut sau ar fi fost aruncat pe fereastră. Familia lui Adams a respins, în unele declarații, versiunea sinuciderii, afirmând că nu au existat probleme majore în viața personală a fostului jucător care să sugereze o astfel de decizie.

Layonel Adams a fost implicat într-un incident șocant în urmă cu o lună

La sfârșitul lunii decembrie 2025, Adams a fost implicat într-un incident violent în apropierea unui restaurant din Zvenigorod. Conform informațiilor, un grup de aproximativ zece persoane l-ar fi atacat. Fotbalistul ar fi fost împușcat în coapsă și ulterior bătut. După acea altercație, medicii l-au internat, însă acesta a părăsit spitalul din proprie inițiativă, fără a informa personalul medical.

La momentul morții, se afla în vizită la prietenul său, portarul Timur Magomedov de la Dynamo Makhachkala, care, potrivit unor relatări, a fost alături de el și în incidentul din luna decembrie.

Layonel Adams s-a născut pe 9 august 1994, la Sankt Petersburg, într-o familie mixtă, cu tată de origine nigeriană și mamă rusoaică. A început fotbalul în academia lui . De-a lungul carierei sale, acesta a evoluat la mai multe echipe, precum Yenisey Krasnoyarsk, KAMAZ Naberezhnye Chelny sau Minsk Raion.