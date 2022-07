Moarte teribilă pentru o femeie din Constanța. A căzut în mașina de gunoi, iar compactorul a strivit-o

Femeia încerca să golească pubela, deși nu era autorizată să facă acest lucru. Polițiștii au stabilit că aceasta a alunecat, a căzut în compactorul mașinii de gunoi și a murit strivită, conform

Femeie, strivită în mașina de gunoi în Constanța

”Din primele informații, se pare că aceasta, din cauza manipulării defectuoase a pubelei și a urcării neautorizate pe un suport de ridicare al autospecialei de transport, concomitent cu prinderea necorespunzătoare în cleștii de ridicare, ar fi alunecat și căzut de la o înălțime de 1 metru, iar pubela s-ar fi desprins și ar fi căzut asupra acesteia”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Medicii au examinat cadavrul femeii și au constatat că ”aceasta prezenta urme de violență corespunzătoare presiunii exercitate prin căderea pubelei în zona toracică, fără a fi constatate alte leziuni în celelalte părți ale corpului”.

Femeia a fost transportată la morgă, unde se va efectua necropsia și se va stabili cu exactitate cauza decesului.

Potrivit martorilor, femeia era grăbită și s-a urcat în spatele camionului de salubritate să arunce singură gunoiul, contrar protocolului firmei de salubritate și a căzut în compactor, murind strivită de mecanism.

Momentan nu se cunosc detalii suplimentare, însă polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetărilor vor continua în acest caz, conform sursei citate.

În urmă cu două luni, o altă persoană a murit tot într-un incident în care a fost implicată

De această dată, o femeie de 79 de ani din Turda, județul Cluj, a fost călcată de mașina de gunoi, pentru că șoferul a confundat-o cu un sac de gunoi.

”Am luat gunoiul. Numai am văzut că a călcat ceva și am crezut că e sac. Am vrut să îl luam sus și era femeia. N-am mai putut să facem nimic. Cred că a căzut, a alunecat”, a declarat

”Și ea mergea puțin mai încetuc, dar nu era femeie să se vadă bolnăvicioasă. O neatenție sau o fi căzut ea în spate și ăștia nu au observat. Dumnezeu știe!”, a punctat un martor la tragicul accident.