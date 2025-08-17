Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași. A căzut în fața casei când se juca

Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași. Tragedia a avut loc în satul Cilibiu, unde o familie trece printr-o adevărată dramă. Copila și-a pierdut viața în timp ce se juca în fața casei. S-a împiedicat, a căzut și s-a lovit mortal la cap.

Martorii au sunat de urgență la numărul unic 112, iar dotată cu medic. Fetița a fost găsită în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse de echipajul medical, copila fiind resuscitată zeci de minute, inima ei a cedat, fiind constatat decesul.

La adresă s-a deplasat și poliția, dar și reprezentanții Institutului de Medicină Legală pentru a continua cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor care au dus la decesul copilei de doar trei ani.

Și-a lovit copilul în timp ce parca

O altă tragedie a avut loc în județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat în timp ce parca mașina. Tragedia a avut loc sâmbătă în localitatea Șanț. La venirea echipajelor medicale, copilul era în viață, cu traumatism cranian acut. La fața locului a intervenit inclusiv un elicopter SMURD, însă pentru cel mic nu s-a mai putut face nimic.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei. Din nefericire, în ciuda intervenţiei echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului”, au informat oficialii Poliţiei Bistriţa-Năsăud.

Poliţiştii l-au testat pe tatăl copilului cu aparatul etilotest. El nu se afla sub influenţa alcoolului în momentul în care efectua manevrele de parcare, însă doar nu și-a văzut copilul în preajma mașinii.

Verificările continuă în acest caz, fiind deschis un dosar penal în cadrul căruia vor fi stabilite cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului.