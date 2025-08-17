News

Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași. A căzut în fața casei când se juca

O moarte tragică a lovit o familie din Iași, după ce o fetiță de doar trei ani a căzut în timp ce se juca în fața casei
Raluca Alexe
17.08.2025 | 10:37
Moarte tragica pentru o fetita de trei ani din Iasi A cazut in fata casei cand se juca
O fetiță din Iași a murit în timp ce se juca în fața casei / sursa: Hepta

Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași. Tragedia a avut loc în satul Cilibiu, unde o familie trece printr-o adevărată dramă. Copila și-a pierdut viața în timp ce se juca în fața casei. S-a împiedicat, a căzut și s-a lovit mortal la cap.

ADVERTISEMENT

Moarte tragică pentru o fetiță de trei ani din Iași

Martorii au sunat de urgență la numărul unic 112, iar la fața locului s-a deplasat o ambulanță dotată cu medic. Fetița a fost găsită în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse de echipajul medical, copila fiind resuscitată zeci de minute, inima ei a cedat, fiind constatat decesul.

La adresă s-a deplasat și poliția, dar și reprezentanții Institutului de Medicină Legală pentru a continua cercetările în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor care au dus la decesul copilei de doar trei ani.

ADVERTISEMENT

Și-a lovit copilul în timp ce parca

O altă tragedie a avut loc în județul Bistrița-Năsăud. Un bărbat și-a accidentat mortal fiul de doar doi anișori în timp ce parca mașina. Tragedia a avut loc sâmbătă în localitatea Șanț. La venirea echipajelor medicale, copilul era în viață, cu traumatism cranian acut. La fața locului a intervenit inclusiv un elicopter SMURD, însă pentru cel mic nu s-a mai putut face nimic.

„La faţa locului, poliţiştii au constatat că un bărbat de 38 de ani, din localitate, în timp ce manevra un autoturism în apropierea locuinţei, şi-ar fi accidentat fiul, un copil de 2 ani. Ulterior, conducătorul auto a parcat autoturismul în curtea casei. Din nefericire, în ciuda intervenţiei echipajelor medicale, a fost constatat decesul copilului”, au informat oficialii Poliţiei Bistriţa-Năsăud.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Poliţiştii l-au testat pe tatăl copilului cu aparatul etilotest. El nu se afla sub influenţa alcoolului în momentul în care efectua manevrele de parcare, însă doar nu și-a văzut copilul în preajma mașinii.

ADVERTISEMENT
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digisport.ro
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV

Verificările continuă în acest caz, fiind deschis un dosar penal în cadrul căruia vor fi stabilite cu exactitate cauzele şi împrejurările producerii accidentului.

ADVERTISEMENT
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare....
Fanatik
Consilierul lui Nicuşor Dan îl contrazice pe Ilie Bolojan în privinţa crizei bugetare. Ce spune Radu Burnete de pensii şi salarii
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis....
Fanatik
Drumul de poveste care l-a inspirat pe Sadoveanu pentru „Baltagul” a fost redeschis. Cum arată unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane
Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare....
Fanatik
Accident aviatic în Franța: Doi pasageri au murit la scurt timp după decolare. Care a fost cauza tragediei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!