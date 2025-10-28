Moarte trasă la indigo. Tragedii în lanț la Spitalul Județean Buzău: Ștefania Szabo nu este primul cadru medical răpus de epuizare

ADVERTISEMENT

Ștefania Szabo nu este primul caz de deces provocat aparent de epuizare la Spitalul Județean Buzău. Cu mai puțin de doi ani în urmă, un alt cadru medical a murit în condiții asemănătoare.

Moartea asistentei Clara Anton, provocată de un posibil burnout

Clara Anton, asistent medical la secția Anestezie-Terapie Intensivă la Spitalul Județean de Urgență Buzău, s-a stins din viață la data de 21 decembrie 2023. Femeia suferise de infarct, însă colegii femeii au vorbit atunci despre un posibil burnout pe care asistenta de 44 de ani îl suferea din cauza epuizării la locul de muncă. Cazul Clarei Anton pare tras la indigo cu cel al Ștefaniei Szabo, manager medical al aceleiași unități medicale, care a murit la 37 de ani în timpul gărzii, în octombrie 2025.

Dacă medicul chirurg Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în camera de gardă, Clara Anton și-a pierdut viața fulgerător, după ce s-a prăbușit în casă, în cartierul buzoian Micro XIV.

Tragedia s-a petrecut cu puțin timp înainte de Crăciun, iar asistenta , unde au început manevrele de resuscitare. Din păcate, femeia nu mai prezenta semne vitale și în ciuda eforturilor medicilor, totul a fost în zadar.

Realitatea din spitalele românești: ”Anul ăsta au murit 5 colegi tineri”

Mesajele au curs pe platformele sociale, iar colegii asistentei s-au declarat revoltați de faptul tot mai multe cadre medicale mor din cauza suprasolicitării.

„Sunt atât de revoltată de tot ce se întâmplă în ultimii ani de după Covid, cu noi cei din corpul medical, TESA și asistența socială, încât cu greu mă abțin să nu arunc cuvinte foarte grele către cei care își bat pur si simplu joc de noi…

Strigătul disperat al unor cadre medicale: ”Se moare de stres, de un volum de muncă infernal, de frustrare”

Anul asta ne-au murit 5 colegi tineri, toți asistenți, cu vârste între 35 şi 51 de ani!!! E CRUNT, E ȘOCANT, E REVOLTATOR!!! De ce? Pentru că până în Covid se întâmpla să moară un coleg la 2-3 ani poate… Fraților!!!, dacă nu realizați, ACUM se moare de stres, de un volum de muncă infernal datorat subnormării (pe un ordin din 2006, care nu mai are nici o legatură cu realitatea de acum), de frustrare, când vezi că încet, încet, sacrificiile tale se îndreptă spre o remunerație care va ajunge în curând la salariul minim pe economie.

CLARA, draga mea, mi-ai fost colegă și toți cei din ATI te laudă și te plâng, așa cum o fac și eu acum… Mergi liniștită spre RAI (pentru că acolo ajung oamenii care salvează alte vieți) și ajută-ne să ne recapătăm în societate RESPECTUL ȘI LOCUL PE CARE ÎL MERITĂM!!! DUMNEZEU SĂ TE IERTE!”, este unul dintre mesajele care au venit pe pagina asistentei.

Morți suspecte la Iași. De ce au decedat tinerii rezidenți

În primăvara anului 2025, au murit la interval de doar câteva săptămâni.

În martie și aprilie, doi medici rezidenți au decedat, după ce mai mulți colegi din secția de gastroenterologie au fost infectați atât cu gripă cât și COVID-19. Potrivit informațiilor din presă, prima dintre victime ar fi suferit de o afecțiune pulmonară preexistentă.

Cazul brancardierului de la Iași: ”Stres profesional. Moarte subită”

La jumătatea lunii aprilie, un brancardier de la Spitalul Sfântul a murit în somn. Acesta nu suferea de vreo boală cronică, iar cauza pare să fi fost de natură cardiacă.

”A prezentat moarte subită la domiciliu a fost preluată ancheta de poliție și medicină legală. E vârsta la care moartea subită din cauza cardiacă are cea mai mare incidență mai ales la persoane de gen masculin și cei care cu stres profesional sau efort fizic marcant”, a declarat Carmen Cimpoeșu, medic-șef UPU Smurd Iași pentru TVR.

”În România există această problemă a suprasolicitării, burnout-ul trebuie recunoscut ca boală profesională. Despre aceste cazuri concrete, vă dați seama că este o tragedie și chiar doresc pe această cale să transmit condoleanțe familiilor”, spunea medicul Tudor Ciuhodaru pentru FANATIK.

Ștefania Szabo a murit după o noapte petrecută în gardă

Aceste cazuri au revenit în atenția publică după ce marți, 28 octombrie, Ștefania Szabo, medic-chirurg, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, și-a pierdut viața după mai multe ore petrecute în gardă.

În cauză a fost deschis un dosar penal, însă primele informații par să ducă la concluzia că doctorița a murit din cauza suprasolicitării. Cu doar o zi înainte de tragedie, ea participase la inaugurarea secției de pneumologie a spitalului, unde susținuse și un discurs public.

„La ora 6, fără câteva minute, am fost apelat de unul din medici spitalului, care m-a informat că doamna director medicală a fost găsită decedată în interiorul camerei de gardă. M-am prezentat la spital, a fost anunțată echipa tehnică a celor de la poliție. Am anunțat și ITM-ul pentru că era în cursul activității. Este foarte adevărat că este unul din medicii foarte implicat. Cu siguranță că, pe fond de oboseală, presiunea, stresul. Cumva posibil să fi cedat. Este foarte posibil orice, chiar și un burnout”, a declarat pentru FANATIK Sorin Pătrașcu, managerul spitalului.