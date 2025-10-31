Moartea antrenorului român a oprit ședința de guvern. Reverența președintelui Franței: “A fost unul dintre cei mai mari!”

ADVERTISEMENT

Andrei Vochin a vorbit în cadrul despre Ștefan „Piști” Kovacs, . Cum a afectat moartea acestuia ședința de guvern din Franța și ce a făcut președintele țării.

Ștefan Kovacs, selecționerul naționalei Franței între 1973-1975, a însemnat enorm pentru fotbalul vestic. Fostul mare tehnician român s-a stins pe 12 mai 1995, iar trecerea sa la cele veșnice a fost primită cu mare regret de cei care l-au cunoscut. Președintele Franței a luat instant o decizie când a primit vestea neplăcută.

„În ziua morții lui Kovacs, pe 12 mai 1995, președintele Franței Jacques Chirac a întrerupt ședința de guvern. În momentul în care s-a anunțat că Ștefan Kovacs a încetat din viață la 75 de ani la Cluj, a întrerupt ședința de guvern, a anunțat și a ținut un moment de reculegere!”, a spus inițial Andrei Vochin.

„A spus în plen: ‘Unul dintre cei mai buni antrenori pe care i-a avut Franța a încetat din viață’. Astea au fost cuvintele lui, ale președintelui Franței, care avea o ședință de guvern”, a precizat și moderatorul Horia Ivanovici.

Regina Olandei i-a propus lui Nicolae Ceaușescu un schimb pentru Ștefan Kovacs

Popularitatea, carisma, dar mai ales performanțele atinse în fotbal i-au adus lui Ștefan Kovacs o reputație inegalabilă. Regina Olandei l-a decorat personal și i-a propus lui Nicolae Ceaușescu, președintele României la acea vreme, un schimb pentru antrenorul român.

„El a fost decorat de regina Beatrice a Olandei când era la Ajax. Iar până în anii ’70, când s-a dus Nicolae Ceaușescu într-o vizită în Olanda, era o perioadă de maximă deschidere a lui Nicolae Ceaușescu către vest, s-a dus acolo și spre finalul întâlnirii regina Beatrice i-a spus: ‘Spuneți-mi ce putem să vă dăm la schimb pentru că ni l-ați dat pe Ștefan Kovacs’.

Andrei Vochin, amintire memorabilă cu Ștefan Kovacs. „Se vedea că e un domn”

Andrei Vochin, cunoscutul jurnalist, și-a amintit de un moment în care l-a avut alături pe marele Ștefan Kovacs. Oficialul FRF a rămas impresionat de cât de galant a fost antrenorul, deși se afla la o vârstă înaintată la acel moment, iar starea sa de sănătate era tot mai precară.

„S-a stins la Cluj. Cu câteva luni înainte să moară am scris o cronică de meci la Cluj și m-am întâlnit cu domnia sa în tribună la fostul stadion Moina, tribuna oficială acolo. Cred că a ațipit în partea a doua a meciului. M-am apropiat de el. Mirosea bine, vorbea cu mine cu dumneavoastră, care eu eram un copil. Se vedea că e un domn, pur și simplu.

Eu nu cred că cineva i-a zis nea Piști. Eu nu cred că puteai să-i zici nea Piști, trebuia să-i zici domnule, mister, coach, oricum voiai să-i spui, dar numai nea nu cred că puteai să-i spui unui astfel de om. Rămâne și va trebui să rămână în istoria fotbalului nostru prin ceea ce a făcut, prin performanțele pe care le-a obținut și prin faptul că nu mulți antrenori din lume se pot lăuda că au câștigat două Cupe ale Campionilor”, a concluzionat Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.