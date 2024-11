Moartea cruntă pentru un bărbat din Alba. A băut până când nu a mai știut de el

Bărbatul în vârstă de 57 de ani din comună era un mare amator și consumator de băuturi alcoolice. Cel mai probabil a pus mâna pe sticlă sau sticle și nu s-a oprit până când nu a căzut și s-a lovit cu capul de asfalt. Polițiștii spun că s-a lovit grav la cap, astfel că a murit în urma acestei lovituri.

Moartea cruntă pentru un bărbat din Alba

Criminaliștii spun că nu există niciun indiciu sau urmă care să ducă la altă ipoteză decât cea a accidentului. Cu toate acestea, prim procurorul Parchetului din Aiud, Adriana Georgeta Ciugudean, a refuzat să ofere mai multe detalii despre acest caz, conform

in rem pentru ucidere din culpă. Cu toate acestea, IPJ Alba a oferit mai multe detalii referitor la această situație tragică. Din păcate bărbatul locuia singur și nu a fost nimeni acolo să-l ajute.

”La data de 26 noiembrie 2024, în jurul orei 13.05, în urma unui apel prin 112, polițiștii din Aiud s-au deplasat la un imobil din localitatea Sâncrai, județul Alba, de unde a fost sesizat faptul că o persoană este decedată.

, care era decedat în interiorul imobilului în care locuia singur. În urma examinării preliminare a cadavrului, a fost identificată o lovitură în zona capului, iar pe corpul acestuia nu au mai fost identificate urme de violență.

Un bărbat a fost mâncat de porci în Maramureș, după ce s-a îmbătat

Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei morții. Potrivit concluziilor medico- legale, moartea bărbatului a fost cauzată de hemoragie externă masivă, consecutivă lovirii de un plan dur.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, la solicitarea presei locale.

În urmă cu un an, un alt bărbat sfârșea cumplit după ce a consumat prea mult alcool. De data aceasta era vorba despre un individ din localitatea Boiu Mare, Maramureș, care a fost mâncat de porci după ce a leșinat din cauza alcoolului.

”Am văzut că parcă e un om mort pe scări. I-am văzut picioarele. Am suit la el pe trepte până deasupra, am văzut că nu are capul la el, gâtul mâncat parcă de ceva. Am spus: domnule, e un om mort, fără cap.

Cred că a băut horincă, a adormit pe trepte. Eu cred ori vulpe, ori câine. Eu aşa zic”, a declarat unul dintre vecinii acestuia. ”Când am întors capul am văzut un cap pe scări”, a povestit o altă femeie, care a făcut descoperirea sinistră.