„Moartea este o iluzie”. Experiența cutremurătoare a unei femei care a murit pentru câteva minute

Experiența uimitoare de care a avut parte o femeie de 33 de ani. După ce a călătorit în lumea de dincolo pentru 8 minute, aceasta susține că „moartea este o iluzie”. Cum descrie aceasta întregul episod.

O femeie a călătorit în lumea „de dincolo”

De-a lungul timpului, multe persoane au susținut că știu cu adevărat ce este moartea. Unele dintre ele au experimentat adevărate călătorii în lumea de dincolo, care le-au schimbat radical concepția despre viață, dar și despre moarte. Printre „norocoși” se numără și Brianna Lafferty.

Brianne Lafferty, o femeie de 33 de ani din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o experiență pe care nu o va uita niciodată. Aceasta a suferit o formă rară și severă de tulburare neurologică, fapt ce i-a permis, potrivit ei, să călătorească în lumea de dincolo.

Brianna a fost în moarte clinică pentru 8 minute. În timp ce multe persoane nu pot percepe acest concept, femeia susține că afecțiunea sa i-a permis să descopere că moartea nu este reală, ci este doar o iluzie.

O boală rară a ajutat-o să înțeleagă ce este, de fapt, moartea

Brianna suferă de distonie mioclonică, o boală neurologică rară care provoacă spasme și contracții musculare bruște. A încercat toate tratamentele posibile, dar fără rezultate clare. La un moment dat, femeia a început să se întrebe dacă nu cumva afecțiunea îi va fi fatală.

După mai bine de patru zile de insomnie severă, Brianna a crezut că va murit. Femeia a intrat în moarte clinică pentru opt minute, iar această experiență i-a transformat complet viața.

Ani la rând, Brianna Lafferty a trăit cu frica de moarte. Acum, datorită experienței unice de care a avut parte, poate spune că și-a schimbat radical concepția asupra vieții, dar și a existenței.

În timpul episodului de moarte clinică în care s-a aflat, Brianna a povestit că și a intrat într-un spațiu fără timp. Potrivit femeii de 33 de ani, acel loc părea un tărâm unde nu exista nici cea mai mică legătură cu realitatea fizică.

„M-am simțit desprinsă complet de corpul meu. Nu-mi vedeam corpul, nu-mi aminteam cine eram ca om. Eram complet nemișcată, dar mă simțeam mai vie și mai conștientă ca niciodată. Nu era durere. Doar liniște profundă și claritate totală.", a spus Brianna.

Cum a resimțit întreaga experiență în care sufletul i-a părăsit corpul

La un moment dat, potrivit spuselor ei, corpul deja îi cedase. În acele clipe, a auzit o voce care a întrebat-o dacă este pregătită „să plece mai departe”. Înconjurată de o liniște absolută și de întuneric total, a simțit o pace profundă.

„Am înțeles că moartea nu este sfârșitul, ci o iluzie, pentru că sufletul nostru nu moare niciodată. Conștiința continuă să existe, iar ființa noastră nu dispare, ci se transformă.”, a mai spus Brianna.

Brianna Lafferty a mai povestit pentru sursa menționată că în acel spațiu imaterial, gândurile ei deveneau realitate instantaneu. A întâlnit ființe despre care nu știa dacă erau umane, însă îi păreau familiare. Timpul nu exista acolo, dar era perceput ca o binecuvântare.

„Conștiința noastră rămâne vie, iar ființa noastră doar se transformă. În viața de apoi, gândurile mele se materializau imediat. Am observat că acolo, gândurile creează realitatea. Durează ceva, dar acel timp este, de fapt, un dar.”

Brianna se teme să mai treacă printr-un episod similar

Grație aceste experiențe, Brianna a reușit să privească cu înțelegere și înțelepciune suferința cauzată de boli sau de alte greutăți ale vieții. Ba mai mult, femeia susține că a învățat să primească totul cu recunoștință, indiferent dacă sunt bucurii sau momente dureroase.

Acum, Brianna este mult mai curajoasă și este conștientă de puterea pe care o au gândurile și emoțiile sale. Pentru că totul se întâmplă cu un motiv, femeia a încetat să mai caute explicații pentru șirul evenimentelor din viața ei.

„Putem transforma negativul în pozitiv și îl putem aduce în realitate. Mă simt mai puternică și am învățat să am încredere în tot ce mi se întâmplă, mai ales în lucrurile grele. Acum înțeleg de ce am suferit. Totul e atât de clar.”

Când a revenit în corpul ei, a fost internată doar 4 zile în spital, dar nu a reușit să găsească o explicație logică pentru tot ceea ce i s-a întâmplat. Chiar dacă a fost o experiență revelatoare, femeia a recunoscut că o înspăimântă ideea de a trece din nou prin așa ceva.