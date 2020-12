Moartea jurnalistului Răzvan Tomescu, pozitiv Covid-19, motiv de scandal între familie și Spitalul Universitar

Moartea jurnalistului Răzvan Tomescu stârnește un scandal între familia acestuia și Spitalul Universitar din București cu privire la cauza decesului bărbatului de 53 de ani. Acesta ar fi fost depistat pozitiv cu Covid și s-a stins din viață pe 4 decembrie, dar rudele lui nu cred că virusul i-ar fi luat viața.

Trupul neînsuflețit al omului se află la morga Spitalului Universitar de Urgență București, iar membrii familiei refuză să-l înmormâteze fără efectuarea necropsiei, fiind convinși că decesul nu ar fi survenit în urma infecției cu SARS – CoV – 2, ci din neglijența cadrelor medicale, care nu au investigat deloc niște dureri abdominale pe care le acuza acesta.

Fiul jurnalistului sportiv a precizat că o să facă tot posibilul ca să afle ce s-a întâmplat cu părintele acestuia. „Vineri seara am întrebat la spital cum se procedează. Inițial, am trimis o cerere online. Ne-am luat avocat, am înțeles de la acesta că, la un deces Covid, trebuie acordul spitalului, al celor de la INML și al Procuraturii. Duminică am mai mers o dată la spital și am făcut cerere pentru necropsie. Cu bon! Apoi am trimis e-mailuri la INML și la Procuratură. Iar luni, am fost și fizic la aceste instituții”, a povestit bărbatul, potrivit Gândul.

Scandal între familia jurnalistului Răzvan Tomescu și Spitalul Universitar. Moartea bărbatului, sub semnul întrebării

Dan Tomescu, fiul jurnalistului sportiv, menționează că singura dorință e să fie sigur cu privire la motivul decesului tatălui său. „Facem totul în memoria tatei, cel mai bun om de pe lumea asta. Nu a băut și nu a fumat niciodată, era sănătos, nu avea tensiune, diabet… Noi vrem să fim siguri, să știm ce s-a întâmplat, că nu vreau să vorbim cu păcat. Nu pot să dorm liniștit, cred că a murit cu zile”, a spus acesta.

Bărbatul povestește că a vorbit că tatăl său cu o zi înainte ca acesta să se stingă din viață, moment în care părintele lui se simțea bine, iar, ulterior, a înțeles că starea de sănătate i s-a agravat. „Vorbisem cu el joi, 3 decembrie, pe la prânz. Îmi spunea că se simte mai bine ca zilele trecute, dorea să-și dea masca jos, să mănânce. Ar fi vrut să se și ridice din pat. Cât am fost la turneu, mama mă ținea la curent cu ce se întâmplă.

„Nu mi-a spus prea multe, dar am înțeles că tata nu era bine și că ar trebui să vin acasă”, a precizat Dan Tomescu. Tatăl acestuia, Răzvan Tomescu, a ajuns la spital pe data de 27 noiembrie, cu saturația de oxigen 87% după o săptămână în care urmase un tratament pentru Covid cu azitromicină, la indicațiile medicului de familie.

Răzvan Tomescu a făcut testul Covid-19 la sosirea la spital, iar rezultatul ar fi fost pozitiv, fiind pus pe oxigen. La o zi de la internare, bărbatul a început să acuze dureri abdominale. „Când am vorbit de Sfântul Andrei, ne-a zis că-l doare rău stomacul. Ne-a și arătat în ce zonă. Joi dimineața mi-a scris că nu-l mai doare stomacul, că se simte mai bine, pentru ca apoi, câteva ore mai târziu, să ajungă să fie intubat, să fie operat și să aflăm că a murit”, a povestit un prieten al jurnalistului pentru sursa citată mai sus.

Rudele acuză că barbatului nu i s-au făcut investigații pentru durerile pe care le acuza: „cineva din spital ne-a spus că lui tata nu i s-a făcut nicio investigație, tomografie abdominală, nimic. Avea Covid, a fost pe tratament pentru Covid, l-au trecut deces Covid, poate infecția a determinat problema, dar vorbesc din auzite, nu ne spune nimeni nimic clar. Nici nu știm dacă a mai fost operat ori nu! Nu suntem medici, vrem doar adevărul.”

Poziția Spitalului Universitar de Urgență București

Managerul Spitalului Universitar a comentat acuzațiile familiei și a transmis un punct de vedere cu privire la problema respectivă. „Familia e de înțeles, este o tragedie pe care nu o dorește nimeni. Pentru a nu plana nicio suspiciune asupra decesului, am luat decizia de a trimite foaia de observație la Parchet. E cea mai potrivită atitudine pe care o putem avea.

Boala cauzată de infecția cu coronavirus are o evoluție ciudată, e mai mult decât o patologie respiratorie, e o problemă organică. Situația se poate schimba de la o oră la alta. Ce pot să spun este că toate tratamentele și protocoalele au fost respectate în cazul lui Răzvan Tomescu”, a spus medicul.

