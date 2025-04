Moartea lui Boupendza a indignat-o pe soția fotbalistului de la Rapid! ”Nu trebuie să se mai repete! Să se tragă un semnal de alarmă și în România”

Aaron Boupendza a murit după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din China. Unul dintre cei mai buni prieteni ai atacantului gabonez a povestit .

Soția unui jucător de la Rapid, semnal de alarmă după decesul lui Boupendza

După ce agentul , Irina Manea, soția lui Cristi Manea, fostul coleg al lui Boupendza la Rapid, a lansat un avertisment în privința sănătății mintale a fotbaliștilor.

”Poate tragedia lui Aaron Boupendza o să tragă un semnal de alarmă și în țara noastră… În sportul de performanță, corpul e antrenat zilnic – uneori chiar de două ori pe zi – dar psihicul e complet ignorat. Jucătorii sunt expuși la o presiune imensă, reguli stricte, dezamăgiri uriașe, accidentări… și peste toate, comentariile oamenilor.

Ai un meci bun – ești rege. Greșești – ești cel mai slab. Și da, ei văd, ei simt. Mai au și probleme personale, dar fără să aibă o viață personală. Plecați mereu, departe de familie, lipsind de la evenimente importante. E un privilegiu să faci ce iubești și să fii plătit bine, dar nu e suficient. Majoritatea văd doar beneficiile, nu și greutățile, lacrimile, nopțile grele.

Creierul trebuie antrenat și el. Susținerea psihologică e vitală. Ce s-a întâmplat cu Aaron nu trebuie să se mai repete. Niciodată nu știm ce e în sufletul cuiva, chiar și în al celor pe care îi admirăm. Odihnește-te în pace, Aaron”, a scris partenera fundașului rapidist în mediul online.

Soția lui Manea, strigăt de ajutor în numele fotbaliștilor

La scurt timp, Irina Manea a revenit cu încă un mesaj în care blamează faptul că bărbații sunt învățați încă din perioada copilăriei că nu trebuie să plângă sau să-și exprime trăirile și crede că astfel de lucruri trebuie schimbate.

”Ce mi se pare cel mai trist e că, în general, bărbații sunt învățați de mici că trebuie să fie tari. Că nu e ok să ceară ajutor. Că ‘băieții nu plâng’. Presiunea pe ei e uriașă, mai ales pe cei care ajung la performanță.

Știu câte comentarii ajung la mine, care nici măcar nu am o legătură directă cu lumea sportului. Nici nu vreau să mă gândesc câte ajung la ei. Și câți dintre ei nu spun nimic… Pentru că ori încep să creadă acele comentarii, ori cred că ‘trebuie să fie bărbați’ și nu au voie să se plângă.

Asta trebuie să se schimbe. Să fim oameni. Să înțelegem. Să ajutăm, nu să judecăm. Niciodată nu știi cât de tare pot răni niște cuvinte. Să fim mai buni. Să-i prețuim pe cei din jur. Și să-i învățăm și pe bărbați că e ok să simtă. E ok să vorbească. E ok să plângă”, a notat soția lui Cristi Manea.