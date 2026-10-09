Moartea lui Diego Armando Maradona. Procurorii cer 12 ani de închisoare pentru omor cu intenție

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s-a produs pe data de 25 noiembrie 2020, când fostul mare fotbalist argentinian În contextul unor probleme medicale destul de grave izbucnite cu destul de puțin timp înainte, el primea îngrijiri la domiciliu din partea unei echipe de medici coordonate de către neurochirurgul Leopoldo Luque.

La aproape 6 ani de la moartea lui Diego Armando Maradona, procurorii au cerut 12 ani de închisoare pentru Leopoldo Luque, medicul său personal, sub acuzația de „omor simplu cu intenție”

După producerea evenimentului tragic, s-a deschis inclusiv o anchetă de natură penală pentru stabilirea condițiilor exacte în care s-a produs decesul lui „El Pibe D’Oro”. Începând de atunci și până în prezent, procurorii care s-au ocupat de caz consideră că

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Așadar, acum, deci la aproape 6 ani de la moartea lui Diego Armando Maradona, procurorii au cerut o pedeapsă de 12 ani de închisoare și o suspendare de zece ani din activitatea profesională pentru Leopoldo Luque, medicul personal al legendarului fotbalist din acea perioadă, el fiind acuzat de „omor simplu cu intenție”, informează

Totodată, tot sub această acuzație, s-a solicitat ca Nancy Forlini, coordonatorul de îngrijiri la domiciliu de la clinica privată Swiss Medical, cea care s-a ocupat de asemenea de situația lui Maradona în perioada respectivă, să fie pedepsită cu zece ani de închisoare și zece ani de suspendare profesională. În cazul psihiatrului Agustina Cosachov, tot sub acuzația de omor cu intenție, procurorii au cerut opt ani de închisoare și tot zece ani de suspendare din activitatea profesională.

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Trei acuzații de omor cu intenție, trei de omor din culpă și o solicitare de achitare

În plus, pentru psihologul Carlos Diaz s-au solicitat cinci ani de închisoare și zece ani de interdicție în a profesa, iar pentru asistentul-șef Mariano Perroni și asistentul Ricardo Almiron s-au cerut câte patru ani de închisoare și câte opt ani de suspendare din activitate, aceștia trei fiind acuzați însă de omor din culpă. În legislația argentiniană, diferența dintre omorul simplu cu intenție și omorul din culpă este reprezentată de faptul că la omorul cu intenție se presupune că persoana în cauză era conștientă că acțiunile sale ar fi putut conduce la deces și, chiar și așa, a decis să își asume anumite riscuri în acest sens.

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Pe de altă parte însă, procurorii au cerut și o achitare în acest sens, în ceea ce îl privește pe medicul clinician Pedro Di Spagna, cel care l-a vizitat doar o dată pe Diego Armando Maradona la domiciliu pentru a-i oferi îngrijiri medicale. În cazul său s-a ajuns la concluzia că „nu a avut puterea sau decizia de a influența starea de sănătate a pacientului”.

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Acest proces a debutat pe data de 14 aprilie la Tribunalul Penal din San Isidro, de la periferia orașului Buenos Aires. În acest demers juridic au fost făcute 45 de audieri și au fost înregistrate 75 de mărturii. De asemenea, procurorii care s-au ocupat de caz, sub coordonarea lui Patricio Ferrari, au prezentat nu mai puțin de 100 de mesaje considerate compromițătoare, extrase de pe telefoanele mobile ale inculpaților și suspecților.

Care au fost concluziile procurorilor și ce li se reproșează mai exact inculpaților

Joi, 8 octombrie, s-au desfășurat pledoariile finale din acest dosar, iar de acum bineînțeles că sunt așteptate verdictele din partea judecătorilor. Concluziile procurorilor au fost că inculpații „au încălcat atribuțiile care le reveneau, au efectuat acțiuni contrare artei vindecării, au omis toate actele pe care ar fi trebuit să le îndeplinească și l-au plasat pe Maradona într-o situație de neputință, lăsându-l în voia sorții”.

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De asemenea, tratamentul aplicat lui Diego Armando Maradona în acea perioadă a fost descris ca „anarhic, cu două conduceri și două canale independente de informare și o caracteristică comună, dezorganizarea absolută”. În acest sens sunt vizați, pe de o parte, Leopoldo Luque, în calitatea sa de medic personal al lui Maradona, iar, de partea cealaltă, Nancy Forlini, coordonator la Swiss Medical.