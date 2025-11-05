Moartea lui Emeric Ienei a provocat reacții puternice în fotbalul românesc. Ce decizie a luat FRF și ce mesaje emoționante au transmis Gică Hagi, Steaua sau FCSB

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a mai pierdut o mare personalitate. Emeric Ienei a murit miercuri, 5 noiembrie 2025, la onorabila vârstă de 88 de ani. Dispariția dintre noi a lui „nea Imi” a stârnit reacții puternice în fotbalul autohton.

Mesajul lui Răzvan Burleanu după moartea lui Emeric Ienei

Fotbalul românesc este îndurerat de vestea cumplită a trecerii în neființă a marelui Emeric Ienei. Dispariția fostul fotbalist și antrenor român a provocat un ecou puternic în peisajul autohton. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis un mesaj plin de regret. Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal au anunțat momente de reculegere în memoria lui „nea Imi” înaintea tuturor partidelor din Superligă, Liga 2 și Liga 3, în etapa viitoare.

„Astăzi, fotbalul românesc a pierdut un antrenor legendar, un simbol al profesionalismului și al decenței. Emeric Ienei a fost un model de eleganță, echilibru și respect, atât pe teren, cât și în afara lui.

A inspirat generații întregi de jucători și antrenori prin viziunea și calmul său, dar și prin modul în care a înțeles fotbalul. A rămas mereu un om modest, chiar și atunci când a atins succesul câștigării Cupei Campionilor Europeni și a reprezentat România la cele mai importante competiții. Emeric Ienei rămâne o legendă a sportului românesc, iar amintirea va continua să existe în inimile iubitorilor de fotbal.

Federația Română de Fotbal îi aduce un omagiu sincer și transmite condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari oameni ai fotbalului românesc, fără doar și poate!”, a transmis Răzvan Burleanu, confrom

Gică Hagi, afectat de moartea lui Emeric Ienei. „A însemnat enorm pentru mine!”

Gică Hagi a primit cu tristețe vestea că . „Regele” a transmis un mesaj în mediul online în care și-a exprimat regretul profund pentru plecarea lui „nea Imi” în lumea celor drepți.

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a fost mesajul lui Gică Hagi.

Cum au reacționat cluburile din SuperLiga după moartea lui Emeric Ienei

Vestea morții lui Emeric Ienei s-a răspândit rapid. Mai multe echipe din SuperLiga și-au exprimat regretul față de evenimentul care va marca, pentru mult timp, fotbalul românesc.

Reacția celor de la UTA

Născut la Arad, în localitatea Agrișu Mare, Emeric Ienei a rămas o figură importantă pentru ceea de înseamnă această parte a țării. Fost jucător la gruparea de pe „Francisc Neuman”, dispariția lui Emeric Ienei a provocat durere în rândul susținătorilor „Bătrânei Doamne”. Iată mesajul clubului:

„O nouă veste tristă îndoliază familia Bătrânei Doamne, dar și întreaga lume a fotbalului românesc: în această dimineață s-a stins din viață Emerich Jenei. Avea 88 de ani. S-a născut pe 22 martie 1937, în localitatea arădeană Agrișu Mare, dar Al Doilea Război Mondial i-a forțat familia să se mute în Ungaria. La întoarcere, noua casă le-a devenit cartierul arădean Gai. Acolo, la mica echipă Găiana, l-a descoperit antrenorul Francisc Dvorzsak și i-a deschis ușa UTA-ei. La 17 ani și-a realizat primul vis, debutând în prima echipă alături de idolii săi, în frunte cu Andrei Mercea, preferatul său.

Doi ani, până în 1957, a jucat pentru UTA, apoi a început o ascensiune fulminantă, la CCA București. Tricoul ”militarilor” l-a purtat până în 1969, perioadă în care a cucerit trei titluri de campion național și tot atâtea Cupe ale României. A jucat pentru echipa națională de 12 ori, iar ultimii trei ani în iarbă i-a petrecut în Turcia, la Kayserispor. Ca antrenor a fost și mai bun! A condus Steaua București de cinci ori pe drumul de campioană a României, iar de patru ori Cupa României a intrat în vitrina roș-albastră cu trofee. Anul de grație a fost 1986, când a reușit o performanță neegalată de vreo altă echipă românească: cu el pe banca tehnică, Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni în fața Barcelonei, în acea finală de poveste în care încă un arădean scria istorie, Helmut Duckadam.

A calificat, după 20 de ani, România la un Campionat Mondial, Italia ’90, iar un deceniu mai târziu era pe banca ”tricolorilor” la Campionatul European din Belgia și Olanda. În România le-a mai antrenat pe U Craiova, FC Bihor și CS Târgoviște, în Ungaria a fost selecționer și a condus echipa Fehervar. A antrenat și în Grecia, pe Panionios. A fost Secretar de Stat în Ministerul Tineretului și Sportului, dar și director tehnic al Federației Române de Fotbal.

De fiecare dată a venit cu plăcere la întâlnirile fotbalistice arădene și, de câte ori amintea de UTA, transmitea emoția trăită pe când avea 17 ani și a intrat în vestiarul condus de Petshovsky, Farmati și ceilalți mari campioni ai Aradului. Odihnească-se în pace!”, a transmis UTA pe Facebook.

Dinamo nu a ezitat să posteze un mesaj de adio după moartea lui Emeric Ienei

„Am primit cu profundă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a celui care a fost Emeric Ienei. Pe această cale, clubul Dinamo București transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților săi. Respectul și eleganța cu care a slujit fotbalul vor rămâne mereu un exemplu pentru toate generațiile. Odihnească-se în pace!”, a postat Dinamo pe Facebook.

Rapid nu a ținut nici ea cont de rivalitate. Mesaj după moartea lui Emeric Ienei

„FC Rapid își exprimă regretul profund la aflarea veștii trecerii la cele veșnice a lui Emeric Ienei, un reper al fotbalului românesc și un model de profesionalism, echilibru și demnitate.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au prețuit și l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Rapid București pe Facebook.

Mesajul Petrolului după dispariția lui Emeric Ienei

„Fotbalul românesc se desparte de una dintre cele mai importante personalități ale istoriei sale. Fotbalist de marcă și antrenor cu performanțe legendare, Emeric Ienei (88 ani) lasă în urma sa nu doar un palmares impresionant, ci și imaginea eleganței desăvârșite, o calitate din ce in ce mai puțin prezentă in zilele noastre. Rămas bun, Emeric Ienei! Condoleanțe familiei îndoliate!”, au postat cei de la Petrolul.

Cum au reacționat FCSB și Steaua după moartea lui Emeric Ienei

Postarea FCSB-ului

Campioana României a postat de asemenea un mesaj după moartea lui Emeric Ienei. FCSB a reamintit de marea performanță atinsă de antrenorul legendar, triumful în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986.

„Clubul nostru își exprimă regretul pentru pierderea marelui Emeric Ienei, antrenorul care a adus Cupa Campionilor Europeni la București. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FCSB pe Facebook.

Ce a postat Steaua

Cea mai puternică reacție a venit însă din partea Stelei, echipa aflată acum în Liga 2. Aici, Emeric Ienei, , a scris istorie în adevăratul sens al cuvântului. Redăm mai jos mesajul postat de „militari” după dispariția tragică a legendei clubului:

„Drum lin, nea Imi! Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viață, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.

Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câștigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Tot cu Steaua, a mai obținut șase titluri de campion și patru Cupe ale României.

Între 1986 și 1990, iar apoi în 2000, a fost antrenorul echipei naționale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia 1990 și Euro 2000. Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare și o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret și liniștit în ultimii ani, la Oradea, orașul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Jenei (1946 – 2021).

Jenei și-a dedicat toată viața sportului cu balonul rotund. ”Am avut aproape întotdeauna fotbaliști formidabili la dispoziție. Și, poate, am avut și eu ceva fler, ceva inspirație… Voi ați văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua și la națională, am lucrat cu oameni de calitate. Și pe gazon, și în afara lui. Fără acești oameni extraordinari, probabil că aș fi rămas un anonim!”, spunea nea Imi.

Un lord al fotbalului. A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita și îi vom cinsti memoria, așa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a postat Steaua pe pagina de Facebook.

FC Bihor Oradea, reacție emoționantă după dispariția lui Emeric Ienei

Bihor Oradea nu l-a uitat pe Emeric Ienei. Legătura dintre fostul mare sportiv și antrenor român și orașul Oradea a fost una deosebită, el fiind chiar antrenor al formației aflate acum în Liga 2 în perioada 1978-1979. Iată mesajul clubului din eșalonul secund:

„Fotbalul românesc și bihorean este în doliu. A plecat dintre noi marele Emeric Ienei, o adevărată legendă a sportului, la vârsta de 88 de ani. Născut la Arad, dar stabilit mulți ani la Oradea, Emeric Ienei a avut o legătură specială cu orașul nostru și cu fotbalul bihorean. În perioada 1978–1979, el a antrenat FC Bihor Oradea, lăsând în urmă profesionalism, eleganță și respect.

De numele său se leagă și cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc – câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua București, un moment care a făcut întreaga țară mândră. Prin caracterul, calmul și înțelepciunea sa, Emeric Ienei a inspirat generații întregi de jucători și antrenori.

Rămâne un exemplu de demnitate și valoare, un simbol al fotbalului românesc. Clubul F.C. Bihor Oradea transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis clubul din Liga 2 pe pagina de Facebook.