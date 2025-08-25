Moartea lui Felix Baumgartner, primele rezultate ale anchetei din Italia. Ce au descoperit procurorii: „Conștient până în ultimele clipe”

Procurorii italieni au publicat, luni, primele concluzii în cazul morții lui Felix Baumgartner. Expertiza realizată asupra parapantei cu care s-a prăbușit sportivul austriac arată că motorul nu a avut defecțiuni. În aceste condiții, oamenii legii exclud varianta unei probleme tehnice care ar fi putut provoca tragedia produsă pe 17 iulie 2025.

Primele rezultate în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce au descoperit anchetatorii italieni

Felix Sant’Elpidio, Italia. Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a verificat aparatul de zbor și a constatat că nici motorul, nici elicea nu aveau probleme. Potrivit acestora, în următoarea perioadă urmează noi controale.

Un alt detaliu important a ieșit la iveală în urma anchetei. Sportivul a reușit să deschidă parașuta înainte de impact, semn că a fost conștient până în ultimele momente. Astfel, această descoperire elimină ipoteza conform căreia Felix Baumgartner și-a pierdut cunoștiința în zbor și confirmă concluziile medicilor legiști, care au stabilit că nu a suferit infarct sau atac cerebral.

Cum au arătat ultimele clipe din viața sportivului austriac

Cercetările continuă sub încadrările de omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute. Procurorii italieni estimează că raportul complet privind accidentul va fi gata în aproximativ 60 de zile. De asemenea, oamenii legii analizează și imaginile surprinse de bodycam-ul purtat de Felix Baumgartner în timpul zborului. Acestea sunt extrem de importante pentru ca anchetatorii să poată reconstitui exact momentul în care sportivul și-a pierdut viața.

Moartea bruscă a lui Felix Baumgartner a șocat întreaga lume. prăbușit cu o parapantă motorizată în curtea unui resort din Porto Sant’Elpidio, Italia. Giuseppe Frigerio, angajat la serviciul de urgență italian, aflat în vacanță, a văzut cum aparatul a pierdut brusc altitudine și s-a prăbușit „ca o rachetă” între două piscine, scrie

Potrivit acestuia, alături de o asistentă medicală din Milano, a încercat să îi acorde primul ajutor, însă fără succes. Inițial s-a crezut că sportivul austriac de 56 de ani ar fi făcut infarct în aer, dar autopsia a arătat că inima lui era sănătoasă. Medicii legiști au stabilit că Felix Baumgartner a murit din cauza impactului violent, care i-a fracturat coloana vertebrala.