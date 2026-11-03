Moartea lui Jesús de Miguel, ultima dintr-un șir lung de tragedii! Regulile care au fost schimbate abia după decesul sportivilor

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Moartea lui Jesús de Miguel, atacantul lui Tenerife, a zguduit fotbalul mondial. Spaniolul de numai 30 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit violent de portarul Jesús Owono, în timpul unui meci cu FC Andorra. De-a lungul istoriei, au avut loc mai multe tragedii în care sportivi nevinovați și-au pierdut viața. Unele dintre aceste incidente au determinat federațiile să modifice regulamentele și să introducă noi măsuri de siguranță.

Jesús de Miguel a murit după o intervenție violentă a portarului advers. Tragedia care a îndoliat Spania

Fotbalul spaniol traversează momente cumplite după moartea lui Jesús de Miguel. Atacantul lui Tenerife s-a stins din viață marți, 3 noiembrie, la numai 30 de ani, după incidentul petrecut cu o zi înainte, în partida cu FC Andorra. Fotbalistul urmărea o minge lungă, în apropierea centrului terenului, când portarul Jesús Owono a ieșit mult din propria poartă și l-a lovit violent cu genunchiul în partea superioară a corpului.

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De Miguel s-a prăbușit pe gazon și a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au intervenit de urgență, iar atacantul a fost transportat la spital. Inițial, Tenerife a anunțat că starea sa era stabilă. Situația s-a deteriorat însă în timpul nopții, iar

Real Madrid, Barcelona și alte cluburi importante au transmis mesaje de condoleanțe, iar Federația Spaniolă de Fotbal a amânat partidele programate marți în Cupa Spaniei. UEFA a anunțat momente de reculegere înaintea meciurilor din competițiile europene. Din nefericire, nu este prima tragedie de asemenea proporții din lumea sportului. Au existat și alte incidente dramatice care au dus la modificarea regulamentelor și la introducerea unor măsuri menite să protejeze viețile sportivilor.

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Ayrton Senna și Roland Ratzenberger, două decese în același weekend. Schimbările care au salvat vieți în Formula 1

În 1994, Formula 1 a trecut prin unul dintre cele mai negre weekenduri din istorie. Pe circuitul de la Imola, austriacul Roland Ratzenberger a murit în timpul calificărilor, după ce monopostul său a lovit violent un zid. Avea 33 de ani. Numai o zi mai târziu, Ayrton Senna, triplu campion mondial, și-a pierdut viața în urma accidentului suferit în virajul Tamburello. Brazilianul avea doar 34 de ani.

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Cele două tragedii au accelerat schimbările privind siguranța piloților. FIA a impus modificări ale circuitelor și monoposturilor, iar în anii următori au fost dezvoltate sisteme suplimentare de protecție. Din 2003, dispozitivul HANS, care limitează mișcările violente ale capului și gâtului în timpul impactului, a devenit obligatoriu în Formula 1.

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Adam Johnson, hocheistul care a murit după ce a fost lovit cu lama unei patine

Pe 28 octombrie 2023, Adam Johnson, jucătorul american al echipei Nottingham Panthers, a suferit un accident cumplit în timpul unui meci cu Sheffield Steelers, în Marea Britanie. Hocheistul a fost lovit în zona gâtului de lama patinei unui adversar și a suferit o rană gravă. În ciuda intervenției medicilor, sportivul în vârstă de 29 de ani a murit.

Tragedia a provocat schimbări importante în hochei. Federațiile britanice au introdus obligativitatea protecțiilor pentru gât în competițiile aflate sub autoritatea lor, iar Federația Internațională de Hochei pe Gheață a extins această măsură. La Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, protecțiile au devenit obligatorii pentru toți jucătorii.

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Phillip Hughes, lovit mortal de o minge de cricket

În noiembrie 2014, Phillip Hughes participa la un meci de cricket în Australia, când a fost lovit în zona gâtului de o minge lansată cu mare viteză. Sportivul s-a prăbușit pe teren și a suferit o hemoragie cerebrală. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Hughes a murit două zile mai târziu, la numai 25 de ani.

Ulterior, au fost dezvoltate protecții suplimentare, concepute pentru a reduce riscul unor asemenea leziuni. Din octombrie 2023, Cricket Australia a impus utilizarea acestor dispozitive pentru jucătorii care înfruntă aruncări rapide sau de viteză medie.

Duk-koo Kim, boxerul mort după un meci pentru titlul mondial

O altă tragedie care a schimbat regulamentele s-a petrecut în 1982. Sud-coreeanul Duk-koo Kim l-a înfruntat pe americanul Ray Mancini într-un meci pentru titlul mondial la categoria ușoară, disputat la Las Vegas. După 14 reprize extrem de dure, Kim a fost făcut KO și a suferit leziuni cerebrale grave. Boxerul a murit patru zile mai târziu, la numai 23 de ani.

Moartea sa a provocat schimbări importante în boxul profesionist. World Boxing Council a decis reducerea meciurilor pentru titlul mondial de la 15 la 12 reprize, începând din 1983. Ulterior, măsura a fost adoptată și de celelalte mari organizații. Au fost înăsprite și procedurile medicale, pentru a reduce riscurile la care sunt expuși boxerii.

De la Halo în Formula 1 la defibrilatoarele din fotbal. Ce măsuri au fost introduse pentru salvarea sportivilor

Una dintre cele mai importante schimbări din Formula 1 a venit în 2018, când FIA a introdus obligativitatea dispozitivului Halo. Structura din titan, montată deasupra cockpitului, protejează capul pilotului în cazul unor accidente violente, răsturnări sau impacturi cu alte monoposturi. Eficiența dispozitivului a fost demonstrată în mai multe accidente spectaculoase. În 2021, Halo l-a protejat pe Lewis Hamilton în momentul în care monopostul lui Max Verstappen a ajuns deasupra mașinii sale, la Monza. Un an mai târziu, Zhou Guanyu a supraviețuit unui accident violent la Silverstone, după ce monopostul său s-a răsturnat și a alunecat până în gardurile de protecție.

Fotbalul mondial a cunoscut și alte tragedii petrecute în timpul meciurilor. În 2003, Marc-Vivien Foé, mijlocașul naționalei Camerunului, s-a prăbușit pe teren în semifinala Cupei Confederațiilor cu Columbia. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani a suferit un stop cardiac și nu a mai putut fi salvat. Patru ani mai târziu, Antonio Puerta, fundașul Sevillei, s-a prăbușit în timpul unui meci cu Getafe. Spaniolul și-a revenit inițial și a reușit să părăsească terenul, însă a suferit ulterior alte stopuri cardiace și a murit trei zile mai târziu, la numai 22 de ani.

FIFA a dezvoltat protocoale pentru gestionarea urgențelor medicale, care prevăd pregătirea personalului, existența unor planuri de intervenție și accesul rapid la echipamente de resuscitare. Defibrilatoarele automate externe au devenit echipamente esențiale în stadioane, fiind obligatorii în anumite competiții.