Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru succesele românului în spațiul ex-sovietic

Un ambasador al sportului și o voce puternică împotriva conflictelor din lumea întreagă, Mircea Lucescu a pus capăt pentru o seară războiului dintre Rusia și Ucraina. La mai bine de patru ani de la începerea conflictului, jurnaliștii din cele două țări au tratat în mod asemănător o informație. Din păcate, aceasta a fost moartea tehnicianului român.

Rusia și Ucraina deplâng moartea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanți tehnicieni care au activat în spațiul ex-sovietic după căderea URSS-ului. El le-a antrenat în Ucraina pe Șahtior Donețk și Dinamo Kiev, iar în Rusia pe Zenit Sankt Petersburg. Iar munca sa a fost apreciată în ambele țări, lucru care s-a putut vedea și prin felul în care presa l-a elogiat după ce a trecut în neființă.

Jurnalistul Vitalie Cojocari a făcut un tur de orizont al presei din cele două țări aflate în război și a observat cât de mult a fost iubit Mircea Lucescu atât în Ucraina, cât și Rusia, și a pus pe pagina de Facebook cele mai interesante reacții.

Televiziunea de stat din Ucraina a făcut un Top 5 al celor mai importante momente ale antrenorului român în fotbalul din această țară, iar aici se regăsesc câștigarea Cupei UEFA (2009) și calificarea în sferturile Champions League (2010-2011), ambele cu Șahtior, dar și revenirea și câștigarea a trei trofee cu Dinamo Kiev.

Elogii din Rusia pentru Mircea Lucescu

Un prezentator de la o televiziune din Rusia, cunoscut ca fiind un apropiat al lui Vladimir Putin, a vorbit în termeni laudativi despre perioada petrecută de Mircea Lucescu la Zenit Sankt Petersburg și chiar a amintit că acesta a antrenat și în Ucraina.

”A murit românul Mircea Lucescu, fost antrenor al echipei Zenit din Sankt Petersburg și unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului”, a scris agenția de presă Tass, în timp ce Match TV, cea mai cunoscută televiziune de sport, a titrat: ”Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial”.

Momente teribile în ultimele ore de viață ale lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu la Spitalul Universitar de Urgență din București, acolo unde a fost internat în ultima perioadă în urma problemelor medicale grave cu care s-a confruntat după meciul cu Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială.

Când totul părea că merge spre bine și urma să fie externat, tehnicianul a suferit un infarct care a agravat situația. A fost imediat trecut în comă indusă și legat la aparate, dar situația s-a degradat treptat.

FANATIK a aflat că inima antrenorului a funcționat la sub 20% în ultimele ore de viață, iar . Medicii și-au dat seama că nu mai este nimic de făcut, iar la câteva ore după ce a fost supus unor investigații CT Mircea Lucescu a decedat.