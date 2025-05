Moartea lui Răzvan scandalizează România! ”Rețeaua” de pe TikTok în care e implicată Mihaela Moise. Bogdan Peșchir, donație de 20.000 de euro. Plus: cum s-a trezit soția lui Erdogan în poveste

Moartea lui Răzvan Oțel, un tânăr de 22 de ani doborât de cancer, trezește serioase semne de întrebare referitoare la campaniile umanitare desfășurate pe rețeaua TikTok.

Moartea lui Răzvan: dileme: „Am trimis toate actele de la oncologii din Italia”

Cazul tragic al lui , un tânăr român răpus de cancer, scoate la iveală un scandal revoltător în care o femeie de pe , Daniela Muntean Can că a exploatat durerea unei mame pentru vizibilitate online. În centrul acestei drame stă Camelia, mama băiatului, care luptă acum nu doar cu pierderea fiului ei, ci și cu un posibil caz de escrocherie de proporții internaționale.

Mama lui Răzvan, băiatul de 22 de ani care a suferit de un cancer metastazic la osul sacral, a povestit, în exclusivitate, durerea prin care a trecut și cum a ajuns să își pună speranța în binevoitorii de pe TikTok.

Doamna povestește că avea băiatul internat la clinica Gemelli din Italia, și, știind că va avea câteva luni de trăit voia să îl aducă acasă. Doar că… speranțele i s-au împletit cu durerea supremă. Pe 10 mai, după 21 de zile de internare, puiul ei și-a întins aripile spre altă lume.

Din partea salvatorilor lui Răzvan s-a invocat inclusiv faptul că soția președintelui turc, Recep Tayip Erdogan, ar avea legătură cu clinica din Istanbul unde a fost tratat Răzvan, lucru complet fals.

„Cum să fiu? Nu-s bine deloc. Nu am nici putere. E atâta presiune pe noi… Trebuie să îmi adun, să ne adunăm puterile să fac ceva pentru copil, pentru dreptate. Mă simt foarte rău. Eu, eram cu băiatul în spital, acolo, la îngrijiri paleative, am ieșit și am cerut un ajutor pe TikTok și pe rețelele sociale ca băiatul meu să ajungă acasă, pentru că spitalul era acolo. Prima oară spitalul a vrut să îmi acorde o ambulanță, apoi nu a mai vrut, pentru că era riscant pentru ei, că eu voiam să îl aduc aici să fie cu noi. Apoi, am ieșit pe rețelele astea. Apoi, nașa mea mi-a zis să găsesc o salvare să îl aduc pe copil acasă. Am contactat-o eu pe doamna Mihaela Moise. Mi-a răspuns, apoi, după două, trei zile i-am zis dacă mă poate ajuta și pe mine să îl aduc acasă.

Ea mi-a zis da, dar dacă ar fi o șansă în Turcia, m-aș duce? Să fac niște investigații, chiar și în Turcia? Am zis, da, cum să nu, dacă s-ar face bine să îi mai prelungească viața am zis, cum să nu, dar a zis dacă îl primește și spitalul, cum să nu? A mai trecut o zi, am contactat-o pe Daniela Muntean Can, am trimis toate actele de la oncologii din Italia, inclusiv CT-ul, după care a mai trecut o zi și apoi i-am scris ce spun doctorii: este vreo șansă sau nu? Ea mi-a zis că poate să vină, că sunt șanse. Mi s-a spus că am șanse în Turcia, deși eu trebuia să ajung la Milano, să văd ce îmi zic și doctorii de la Milano.

Între speranță și deznădejde

Pe 7 aprilie aveam programare la Milano. A intrat în gazdă la mine și mi-a zis că plecăm în Turcia. Mi-a zis să aleg Milano sau Turcia. Mi-a zis că există tratament acolo, îți dai seama că eu, mamă disperată, am ales Turcia, să-mi salvez copilul. Am anulat vizita din Milano. Când am ajuns acolo erau doar infirmieri, nu m-a așteptat niciun medic. Dimineața a venit un medic, mi-a cerut toată patologia, actele din Italia, i le-am adus. Doamna Ella mi-a zis că are șanse de vindecare, că îi face imuno-chimie, după care a spus că i se face tratament, nu i s-a făcut, au spus că trebuie o operație, că are apă la plămâni.

Eu din Italia le-am comunicat deja că are apă la plămâni și metastaze peste tot. Mi-au zis că au mai fost pacienți cu metastaze la plămâni și trăiesc, dar eu le-am zis că doctorii au zis că nu mai are voie la nicio intervenție chirurgicală. Eu, ca mamă disperată, am crezut, că nu aveam un translator, sau să mi se aducă acte în română, nimic”, a declarat, printre lacrimi, mama lui Răzvan.

Doar că povestea dureroasă nu se oprește aici. Mama lui Răzvan a luat legătura cu Mihaela Moise și i-a povestit situația complicată prin care a trecut ful ei.

Calvarul lui Răzvan în Turcia și promisiunile mincinoase

„Făcea semn la zona intimă, nu se simțea bine, nu-mi dădeau voie cu telefonul, apoi am văzut că nu era schimbat de o săptămână, avea pampers, am zis că văd ce se întâmplă. Apoi m-a scos afară și au zis doctorii că nu știu ce se întâmplă. Îți dai seama, săracul… După care un infirmier nu mi-a mai dat voie să stăm. L-au pus, apoi, pe o parte, l-au schimbat, mi-a zis că un infirmier îi face rău. Băiatul meu a fost conștient până în ultima zi.

Doamna Ella mi-a zis că trebuie să facem imuno-chimioterapie intensivă. Mi-a zis că îl detubează, că scapă de apa de la plămâni, așa. I s-a făcut o săptămână chimioterapie, așa am aflat eu, a doua săptămână se constată că nu există. Avea febră 39, de unde să știu eu? Am cerut din nou un translator”, ni se mai plânge Camelia, mama tânărului pentru care s-au strâns, în zadar, peste 50.000 de euro.

Peter Krull: Răzvan a luat o infecție din spital

Problemele nu se opresc, însă, aici. Familia lui Răzvan acuză o lipsă de transparență referitoare la cheltuielile medicale, unele care depășesc orice fărâmă de bun simț. Peter Krull, un român din , extrem de implicat în acest caz expune cazul într-o manieră care poate să facă lumină.

„Noi facem niște demersuri pentru a opri turismul ăsta medical, dar nu avem o problemă cu spitalul, ci cu acești intermediari, care dau promisiuni și speranțe oamenilor. Spitalele din Italia i-au spus mămicii că nu mai există șanse, el era ținut pe morfină. Apare în peisaj această doamnă Ella Muntean, prin intermediul Mihaelei Moise. Strângeau bani să aducă acasă copilul, dorința copilului fiind să moară acasă. Dar ea a spus: nu v-ați gândit că poate există o șansă în Turcia? Noi toate acestea le putem proba. Cu imagini din live-urile de pe TikTok.

Conform afirmațiilor celor din Turcia, doamna nu prezintă dosarul medical complet, ci doar dosarul din România. Cei din Turcia, nu știu ce discută, eu spun doar ce am aflat prin intermediul acestei doamne intermediare. Există o proformă, și acea proformă este falsificată, și asta o putem dovedi.

Odată ajuns acolo, lui îi fac analize. Se refac analizele, iar ele apar din nou pe live pentru că le trebuie pentru chimioterapie. În dosarul medical nu există chimioterapie. Băiatul figura în spital să i se refacă analizele, se face o biopsie. Băiatul, și din cauza acelei biopsii face un stafilococ auriu rezistent la antibiotic, plus o altă infecție și ajungi la septicemie și mori. Asta e cauza decesului: septicemia”, povestește Peter, pentru FANATIK.

Ca o concluzie, vorbim despre o colectă umanitară în care familiile victimelor apelează la persoane publice ca ultimă speranță, pentru viață. Doar că viața se dovedește mai dură decât se poate imagina.

Date, pe scurt, în cazul Răzvan: