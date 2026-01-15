Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână

ADVERTISEMENT

O serie de evenimente stranii care au avut avut loc imediat după Anul Nou au atras atenţia asupra ţării care a preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene la 1 ianuarie 2026. Ele par să aibă un singur numitor comun, în toate apare numele Rusiei.

Oligarhul arestat de Lukaşenko a fost găsit mort, la opt zile de la dispariţie

Totul a început la o săptămână după începutul Anului Nou. Miliardarul rus Vladislav Baumgartner, în vârstă de 56 de ani, a dispărut pe coasta de sud a Ciprului. A plecat de acasă pentru o plimbare și a dispărut undeva în apropierea unei baze militare britanice de pe insulă. Baumgertner locuia de câţiva în Cipru, dar în urmă cu mai bine de un deceniu făcea parte din elita de manageri și oameni de afaceri ai Rusiei. Între altele, el era proprietarul uneia dintre cele mai mari fabrici de îngrășăminte cu potasiu din lume, Uralkali, pe care transformat-o într-un jucător global și a listat-o la Bursa de Valori de la Londra.

Vladislav Baumgertner a dobândit însă notorietate globală în 2013, în timpul „războiului potasiului”, când a fost reținut la Minsk . Dictatorul belarus a ordonat arestarea sa de către KGB-ul local sub acuzaţia de „abuz de puteri oficiale”. În fapt, Baumgertner decisese să dizolve o companie holding creată împreună cu gigantul belarus de îngrășăminte Belaruskali, în scopul vânzării în comun a produsului. „Era ca și cum Arabia Saudită ar fi părăsit OPEC, prețurile petrolului ar scădea vertiginos”, a explicat un expert, explicând de ce prețurile îngrășămintelor cu potasiu au scăzut, iar bugetul Belarusului a fost afectat, provocând furia lui Lukașenko.

Astfel, Baumgertner a declanșat o criză în relațiile ruso-belaruse, Kremlinul impunând un embargo asupra cărnii de porc din Belarus și a pus restricții în aprovizionarea cu petrol a acestei ţări. Se spune că a fost eliberat abia după ce compania sa, Uralkali, ar fi donat 100 de milioane de dolari unei fundații care ar fi avut legături cu Vladimir Putin, iar liderul de la Kremlin l-a contactat pe Lukașenko. Săptămâna trecută, pe 7 ianuarie, Vladislav Baumgertner a plecat de la locuinţa sa din satul Pissouri într-o scurtă plimbare, îmbrăcat doar în şort şi în tricou şi de atunci nu s-a mai ştiut nimic de el. Poliţia a început căutările după trei zile, sâmbăta trecută, şi abia joi, după cinci zile, cadavrul i-a fost găsit printre stânci.

Moarte suspectă a unui angajat al Ambasadei Rusiei la Nicosia

A doua zi după dispariția lui Baumgartner, la Nicosia, în sediul Ambasadei Rusiei în Cipru, era găsit cadavrul unui diplomat rus. Conform versiunii oficiale, un anume Alexei Panov, al treilea secretar al ambasadei, s-a sinucis. Dovada acestui fapt ar fi un bilet de adio, pe care diplomații ruși nu l-au arătat însă ​​nimănui. Polițiștilor sosiți câteva ore mai târziu li s-a refuzat accesul în clădirea ambasadei, fiind obligaţi să rămână în curte.

Ştirea a fost făcută publică abia duminică, adică trei zile mai târziu. Rămâne neclar dacă, cum sau de ce s-a sinucis Panov. Portalul Echo scrie că diplomatul era de fapt căpitan în serviciul de informații militare rus, GRU. Alți experți au adăugat că printre atribuțiile sale se număra „supravegherea aparatului de spionaj din interiorul și din exteriorul ambasadei”.

Cauza morții lui Panov a rămas însă la fel de misterioasă ca și dispariția lui Baumgertner. Un expert american suspectează că diplomatul Panov a încercat să dezerteze în Occident, dar a fost prins în ultimul moment de colegii de la ambasadă. „I-au oferit ceai, l-au rugat să vină la fereastră, dar nu a venit”, a comentat ironic un utilizator pe marginea ştirii privind sinuciderea, cu referire la ceaiurile otrăvitoare folosite de serviciile secrete ruseşti și la mulţimea de , după izbucnirea războiului cu Ucraina.

Scandalul de corupţie în care este implicată şi soţia preşedintelui Ciprului

Tot zilele acestea a apărut online o înregistrare video care a stârnit o furtună politică în insulă. „Este rezultatul unei editări rău intenționate”, a transmis guvernul cipriot, dar cu toate acestea, Charalambos Charalambos, șeful biroului prezidențial, şi-a dat demisia. De asemenea, Philippa Karsera, soția șefului statului, a demisionat din funcția de șefă a fundației caritabile AFKS.

Înregistrarea de opt minute şi jumătate minute îl prezintă pe Charalambus, cel mai important consilier al președintelui Nikos Christodulides, discutând cu fostul ministru al Construcțiilor și șeful unei companii de construcții despre transferuri de bani în contul lui Christodulides, care pe vremea aceea era candidat la președinție, înaintea alegerilor din 2023. În schimbul donațiilor, inclusiv către Fundația AFKS, donatorii au avut oportunitatea să se întâlnească cu președintele care le-a promis rezolvarea favorabilă a cazurilor pe care le aveau. În plus, unele discuții se refereau la a-i ajuta pe ruși să ocolească sancțiunile UE.

Autoritățile au descris înregistrarea drept „activitate hibridă”, iar serviciile speciale cipriote susţin că are „trăsăturile campaniilor ruseşti de dezinformare”.