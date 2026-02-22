Sport

Mobilizare formidabilă la Slobozia pentru partida cu U Craiova. Cum se prezintă gazonul înaintea primului meci în noctură. Foto

Slobozia s-a pregătit temeinic pentru meciul cu Universitatea Craiova, primul meci în nocturnă din istoria orașului ialomițean. Cum se prezenta gazonul cu două ore înainte de startul partidei
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
22.02.2026 | 19:31
CORESPONDENȚĂ DIN SLOBOZIA
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova este primul meci în nocturnă din istoria reședinței județului Ialomița. Organizatorii s-au pregătit formidabil și au creat condiții excelente pentru desfășurarea partidei.

Unirea Slobozia – U Craiova, primul meci în nocturnă. Cum arată gazonul

Unirea Slobozia primește vizita Universității Craiova în etapa a 28-a din SuperLiga. Meciul este programat duminică, 22 februarie, de la ora 20:00. Pentru orașul ialomițean este un moment istoric, deoarece este primul meci în nocturnă.

În ciuda vremii nefavorabile din România și a faptului ca a nins din abundență, organizatorii s-au pregătit excelent pentru acest duel. Cei de la Slobozia au îndepărtat toată zăpada de pe gazon. Cu două ore înaintea fluierului de start, suprafața de joc se prezenta în condiții impecabile.

Stadionul din Slobozia
Stadionul „1 Mai” din Slobozia, cu 2 ore înaintea meciului cu U Craiova. FOTO: Fanatik

Munți de zăpadă la Slobozia

Organizatorii au curățat toată zăpada de pe teren și. Pe margine s-au strâns munți de zăpadă, dar ialomițenii au făcut eforturi ca omătul să nu se adună și în tribune. Așa cum s-a întâmplat la Rapid – Dinamo 2-1, când suporterii au profitat din plin și au aruncat în toate direcțiile cu bulgări.

Un lucru remarcat de reporterul FANATIK trimis la Slobozia pentru meciul cu Universitatea Craiova a fost și faptul că organizatorii au aprins doar doi stâlpi de nocturnă înainte de startul partidei.

tribune slobozia
Munți de zăpadă lângă tribune la Slobozia. FOTO: Fanatik

Când s-a inaugurat noul stadion din Slobozia

Primul meci oficial pe noul stadion din Slobozia s-a disputat pe 17 ianuarie, când Unirea a primit vizita celor de la UTA. Atunci, ialomițenii au pierdut cu scorul de 1-3. Noua arenă din Slobozia beneficiază de un teren nou, cu gazon hibrid, sistem de drenaj și încălzire, dar și de o pistă de atletism modernă, din tartan.

  • 6000 de locuri este capacitatea stadionului „1 Mai” din Slobozia
  • 2025 este anul în care a fost modernizată arena ialomințeană
