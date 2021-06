Mobilizare generală a faimoșilor eliminați de la Survivor România. Va câștiga Zanni concursul de la Kanal D?

Foștii concurenți faimoși de la Survivor România au început să facă tot felul de campanii de susținere pentru cei rămași în competiție.

ADVERTISEMENT

Pentru marele premiu, din echipa roșie, se luptă Zannidache, Elena Marin și Sebastian Chitoșcă. Cel pentru care au avut cei mai mulți foști concurenți cuvinte apreciative este Zanni, până acum.

Cosmin Stanciu, Ana Porgras, Raluca Dumitru, Andreea Lodbă, Culiță Sterp, Alexandra Stan și Cucu sunt doar câțiva dintre concurenții eliminați care îl susține pe Zanni în competiție.

Zanni, susținut de o mare parte din foștii concurenți de la Survivor România

„Trebuie să îl susținem pe Zanni în continuare, să vină cu trofeul acasă!”, a spus Raluca Dumitru într-un clip postat pe Instagram, alături de Cosmin Stanciu.

ADVERTISEMENT

Nu doar faimoșii, ci și câțiva dintre războinici au avut cuvinte de laudă la adresa tânărului tatuat. Alin Sălăjean de la Războinici a spus într-o emisiune, la scurt timp după ce a fost eliminat, că Zanni este cel mai sincer și asumat din punctul său de vedere.

Și Andreea Lodbă s-a atașat mult de faimos. „După cum spune și melodia cântată de el, Zanni e fenomenal”, a spus Andreea invitată la un moment dat la

Ana Porgras: „I-am văzut sufletul”

„Eu am văzut în Zanni mai mult, mai mult decât ce văd oamenii. Am văzut interiorul lui. I-am văzut sufletul. Am văzut că are nevoie de afecțiune ca să ofere”, a spus la un moment dat

ADVERTISEMENT

„Într-adevăr, de acolo m-am conectat foarte bine cu el și cred că și datorită faptului că a foarte sincer, exact ca mine. El, pe lângă mine, are și avantajul că e foarte bun pe traseu”, a spus și Alexandra Stan.

Băiatul se bucură de susținere și în lumea vedetelor care nu au participat la acest concurs. Cei mai mari susținători ai acestuia sunt Alex Velea și Antonia, care sunt ca niște frați adevărați pentru el sau chiar ca niște părinți.

ADVERTISEMENT

Principalii rivali ai lui Zannidache sunt în acest moment Elena Marin, care are parte de foarte multă susținere în mediul online, dar și Albert și Andrei de la Războinici.

Mai sunt doar 7 concurenți în competiția de la Kanal D. Finala este din ce în ce mai aproape. Rămâne de văzut cine va fi noul câștigător al Survivor România.