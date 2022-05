Mobilizare generală în rândul ”Șepcilor roșii” pentru returul barajului Dinamo – U Cluj. Câte bilete au primit fanii ardeleni. Exclusiv

Duelul frățesc dintre Dinamo și Universitatea Cluj, din barajul de menținere/promovare în Casa Pariurilor Liga 1 se va disputa într-o atmosferă incendiară.

Mii de ardeleni sunt așteptați în Ștefan cel Mare

Bătrânul stadion din Ștefan cel Mare va fi neîncăpător pentru fanii echipelor Dinamo și U Cluj. Cele aproximativ așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Și ”Șepcile roșii” vor contribui la spectacolul din tribune. Începând de azi aceștia își pot achiziționa biletele rezervate suporterilor echipei oaspete, iar liderii marii galerii a Universității se mobilizează pe rețelele de socializare.

FANATIK a aflat că doar 1.100 de tichete au primit susținătorii alb-negrilor, însă, la returul de duminică sunt așteptați în jur de 5.000 de clujeni pe stadionul Dinamo.

Galeriile celor două echipe sunt înfrățite astfel că un număr important din cele 12.000 de bilete achiziționate de dinamoviști vor merge către fanii ardeleni.

Clujenii care vor să-și susțină echipa la București își pot achiziționa tichetele de la casele de bilete a stadionului Cluj Arena în zilele de joi și vineri între orele 13:00 – 19:00, și sâmbătă între 11:00 și 17:00.

De asemenea, de la standul clubului din incinta Iulius Mall din Cluj-Napoca, în zilele de joi, vineri și sâmbătă între 10:00 și 22:00.

Meciul cap de afiș din barajul de menținere/promovare în Casa Pariurilor Liga 1 dintre Dinamo și U Cluj se joacă duminică, de la ora 21:00. după ce în manșa întâi s-au impus pe Cluj Arena cu 2-0.

Strigăt de luptă al liderilor marii galerii a ”Șepcilor roșii”

Universitatea Cluj este la 90 de minute de promovarea în Casa Pariurilor Liga 1, dorința cea mai mare a fanilor alb-negrii. În același timp, Dinamo, este la un meci distanță de prima retrogradare din istoria clubului. Timp de 90 de minute fanii înfrățiți ai celor două echipe vor cânta împreună. La final, însă, doar unii vor avea motive să sărbătorească.

”În sport, ca și în viață, învingător este cel care la final rămâne în picioare, indiferent de câte ori a fost la pământ. Ne-am ridicat mereu, indiferent de câte ori am căzut și am făcut-o de multe ori. Împreună, uniți și demni am trecut peste încercări.

Forța noastră crește când suntem mulți și uniți, când suntem dârzi în picioare, când suntem cu pumnul sus spre cer și când împingem vocile spre teren cântând pentru U.

Cele mai mari satisfacții și bucurii le-am sărbătorit răgușiți. Atunci simțim că izbânda este a noastră, atunci ne simțim satisfăcuți că am pus umărul la victorie, atunci putem să împărtășim succesul cu camarazii noștri și cu băieții din teren.

Sacrificiile nu au unitate de măsură și nici preț când victoria-i a noastră. După un drum greu, anevoios și cu obstacole de tot felul, sacrificiile sunt nesemnificative când sunt făcute pentru U.

Șepcilor Roșii, scoateți fularele, desfaceți și ridicați steagurile, desfășurați bannerele, îmbrăcați tricoul ăla norocos și duminică luați drumul Bucureștiului! Simbolul nostru drag are nevoie de noi!

Trebuie să-i ținem spatele, jucătorii noștri trebuie să zâmbească încrezători când vor ieși din tunel și vor păși pe gazon. Duminică trebuie să ne vadă acolo în sectorul oaspeți și cu privirea dârză și cu pumnul strâns să zică la unison cu noi:

Hai că se poate! Luptă U! Numai împreună ne realizăm visele, câștigăm meciuri și ne împlinim idealurile! Trebuie să fim împreună, alături de U pentru promovare, în deplasarea din Ștefan cel Mare! Haide U!”, au transmis liderii marii galerii a Universității Cluj.