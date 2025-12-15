Sport

Mobilizare generală la FCSB înaintea „finalei” de play-off cu Unirea Slobozia: „Nu e nimeni perfect”. Anunțul conducerii

Pe locul 10 după 19 runde, FCSB are nevoie de victorie cu Unirea Slobozia pentru a se apropia de play-off. Conducerea are încredere totală că jucătorii vor urca în clasament
Cristian Măciucă
15.12.2025 | 19:15
FCSB speră să profite de moralul bun pe care i l-a dat victoria de poveste cu Feyenoord și să revină în cărțile pentru play-off. Campioana en-titre are meci cu Unirea Slobozia, luni, 15 decembrie, de la ora 20:30.

FCSB e obligată să intre în play-off! Anunțul conducerii

Înaintea meciului de la Clinceni, FCSB este la cinci puncte în urma Oțelului, echipa de pe locul 6.La meciul cu Unirea Slobozia, roș-albaștrii caută și răzbunare. În tur, ialomițenii au câștigat în Ghencea cu scorul de 1-0, singurul gol al meciului fiind marcat de Rotund.

„După doi ani foarte foarte buni, în cariera unei echipe se întâmplă momente de genul. Nu e nimeni perfect și era normal să apară un asemenea moment. Eu cred că în viitorul apropiat o să avem o altă față și am încredere în toți băieții. Avem un lot foarte bun și foarte echilibrat”, a declarat Florin Cernat, înainte de Unirea Slobozia – FCSB.

Echipa de start a FCSB-ului cu Unirea Slobozia

În dimineața meciului cu Slobozia, jurnalistul Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA echipa de start a FCSB-ului pentru confruntarea de la Clinceni: Târnovanu – Crețu, Graovac, Lixandru, Pantea – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Toma – Thiam.

„Cele mai importante sunt cele 3 puncte, avem nevoie foarte mare de victorii, de puncte în clasament. E clar că ne dorim să intrăm în zona de play-off cât mai repde și punctele sunt cele mai importante”, a transmis Mihai Lixandru.

Mihai Lixandru și Florin Cernat

1,70 e cota Betano pentru „2 solist” la Unirea Slobozia - FCSB
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
