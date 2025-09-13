Mobilizare în unitatea militară pentru o echipă din SuperLiga. Foto

UTA a avut parte de o experiență inedită înaintea disputei de pe teren propriu cu FC Argeș din etapa a noua. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 16, pe Arena Francisc Neuman.

Printre arme și muniții

Împreună cu , care a acordat un interviu exclusiv pentru Fanatik.ro în care a vorbit despre situația echipei sale, jucătorii de la UTA au onorat invitația locotenentului – colonel Sebastian Man, comandantul Batalionului 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu” și au făcut o vizită în Cetatea Aradului.

Textiliștii au asistat la un exercițiu demonstrativ de instrucție al militarilor profesioniști din locația care datează din secolul al XVIII – lea. După ce au pus mâna pe arme și au urcat în TAB-uri (transportor amfibiu blindat), au urmat și momentele festive.

Adrian Mihalcea a primit placheta aniversară „195 de ani de tradiții de luptă”, ca semn de apreciere pentru munca și devotamentul de care dă dovadă. Și căpitanul Alexandru Benga a primit o distincție. Veteranul utiștilor a primit o plachetă specială, ca recunoaștere a „abilităților sale remarcabile de leadership”.

Curiozități despre Cetatea Aradului

Cetatea Aradului a fost construită pe malul stâng al râului Mureș, pe vremea împărătesei Mari Tereza. Lucrările au început în anul 1762 și au durat până în 1783, după planurile elaborate de arhitectul general austriac Philipp Ferdinand Harsch. Planul cetății este în formă stelară, cu șase bastioane având șase colțuri. Acest tip de construcție se înscrie printre cetățile de tip Vauban din faza târzie și încheie evoluția sistemelor stelare din Transilvania.

Arădenii, „decimați” înaintea partidei cu FC Argeș

Vizita din unitatea militară a avut drept scop mobilizarea jucătorilor arădeni înainte de confruntarea cu FC Argeș. Înaintea partidei cu alb-violeții din Trivale, UTA suferă la capitolul jucători valizi. Pe lângă , din partida Madagascar – Ciad, fractură de claviculă după marcarea golului de 3-1, Mino Sota, Padula, Pospelov și Țăroi completează lista jucătorilor indisponibili.

În aceste condiții, în linia de atac singura soluție viabilă pentru arădeni este Marius Coman: „Marius a făcut pregătirea cu Sepsi. Nu sunt foarte multe soluții în acest moment. S-a integrat destul de bine. Singurul lucru pe care îl doresc de la el este să fie mai prezent în fața porții, pentru că are calitate la finalizare”, au fost cuvintele lui Mihalcea despre atacantul care a câștigat în 2024 Cupa României în tricoul lui Corvinul Hunedoara.