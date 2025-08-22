Mobilizare totală! Câte bilete s-au vândut cu 6 zile înainte de returul FCSB – Aberdeen de pe Arena Națională. Exclusiv

Sport

Fanii campioanei României au luat cu asalt platforma de ticketing pentru duelul dintre FCSB și Aberdeen. Care e numărul de bilete vândute.
Alex Bodnariu
22.08.2025 | 21:17
Se anunță o atmosferă de senzație la returul dintre Aberdeen și FCSB. Campioana României a remizat în Scoția, 2-2, iar calificarea în faza principală se va decide joi, pe Arena Națională. Suporterii roș-albaștrilor s-au mobilizat și au cumpărat deja câteva mii de bilete.

Aproximativ 14.000 de bilete la FCSB – Aberdeen! Fanii campioanei României vor să umple Național Arena

Interesul pentru returul dintre Aberdeen și FCSB este unul uriaș. La fel cum s-a întâmplat și în stagiunea precedentă, fanii își doresc să fie alături de jucători, mai ales la meciurile cu miză, iar campioana României se va baza pe sprijinul tribunelor joi seara.

Din informațiile FANATIK, până vineri seară s-au vândut aproximativ 14.000 de bilete pentru duelul dintre Aberdeen și FCSB. Dacă ritmul continuă, campioana României ar putea beneficia de un stadion plin pentru întâlnirea cu gruparea din prima ligă scoțiană.

Interesul este unul uriaș, deși prețurile biletelor sunt destul de piperate. Suporterii care își doresc un loc la peluză vor scoate din buzunar 40 de lei, iar fanii care aleg să stea în tribune au de plătit minimum 60 de lei. La VIP, un tichet ajunge și la 300 de lei.

Câți suporteri așteaptă MM Stoica la FCSB – Aberdeen

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, se bazează pe sprijinul suporterilor la returul cu Aberdeen. Oficialul de la FCSB a comparat situația actuală cu cea trăită de roș-albaștri în sezonul trecut, atunci când campioana României s-a duelat cu LASK Linz pentru un loc în Europa League.

„Sper că joi să avem 40.000 de suporteri care să facă o atmosferă de două ori mai tare decât aici. E clar că duelul retur va fi schimbat total. Trebuie să marcăm și să câștigăm.

Anul trecut am făcut 1-1 cu LASK Linz, apoi am câștigat la București, în prelungiri, 1-0. Indiferent cum, noi trebuie să câștigăm. Va fi un meci nu foarte ușor, dar putem să ni-l facem ușor”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

